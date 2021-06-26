توكلنا يكشف عن 3 خدمات جديدة وطريقة استعراض العنوان الوطني عبر توكلنا

يقدم تطبيق توكلنا العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة لتسهيل وإنجاز العديد من الخدمات اليومية لهم وتوفير الوقت والجهد والمال واليوم من خلال مقالى ومن موقع ثقفني اكتب عن 3 خدمات جديدة تقدم عبر تطبيق توكلنا، حيث طرح تطبيق توكلنا 3 خدمات جديدة، من أهمها خدمة نداء استغاثة التي تتيح للهلال الأحمر بالحصول المباشر والدقيق لبيانات وموقع طالب الخدمة، وتضمنت الخدمات الجديدة أيضًا خدمة طلب الخدمة الإسعافية، وكذلك خدمات تذاكر النقل أثناء أداء العمرة في العاصمة المقدسة، وكان تطبيق توكلنا أعلن عن إتاحة خدمة استعراض بيانات جميع الصكوك والوكالات الشرعية للمستخدمين، مع إمكانية حفظ الصك بصيغة PDF.

تطبيق توكلنا والخدمات التي يقدمها للمواطنين :

هو نذكر عبر موقعنا أن تطبيق توكلنا هو من أهم التطبيقات المعتمدة في المملكة العربية السعودية خاصة في الآونة الأخيرة بسبب جائحة كورونا والحماية من الإصابة، وذاك تحت إشراف وزارة الصحة السعودية وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقًا قبل إلغاء المنع، كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا ومن يحق لهم التسجيل في التطبيق:

كما إن التسجيل في منصة توكلنا يتم بمجرد الدخول على رابط موقع أبشر الرسمي للخدمات الحكومية، فإن بوابة أبشر من أكثر التطبيقات التي توفر كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطن والشخص المقيم، بالإضافة إلى االتطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا، فقد أكد تطبيق توكلنا أن كل فرد مواطن أو خليجي أو مقيم أو زائر داخل المملكة، أيًّا كان عمره، سواء كان رب أسرة أو تابع أو مكفول، يمكنه التسجيل، ويكون له حساب مستقل في توكلنا.

طريقة استعراض العنوان الوطني عبر توكلنا:

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق توكلنا أكد من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر في يوم الأحد الموافق 20/6/2021 ، أن العنوان الوطني مهم في حياتنا اليومية ويتم استعراضه لكافة المستخدمين، مبينًا أن الخدمة تمكن المستخدم من استعراض عنوانه الوطني المسجل لدى البريد السعودي مع إمكانية مشاركته.