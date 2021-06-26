احجز وامتلك وحدتك في سكني 55 ألف أسرة استفادت من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي حول برنامج سكني من قبل المواطنين والمقيمين في السعودية، حيث توفر منصة سكني العديد من الوحدات السكنية التي تم تصميمها على أعلى تقنية واحدث التكنولوجيا التي يرغبون بها، بالإضافة إلى أن المشروع ضم أيضاً عدداً من الفلل لراغبي التملك بهدف زيادة نسبة التملك للمواطنين تحقيقا لرؤية المملكة 2030 حيث عملت منصة سكني على توفير عدد 55 ألف أسرة استفادت من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء حتى شهر مايو 2021 ، وتقدم منصة سكني كل فترة مزيد من الوحدات السكنية المتاحة وجاهزة البناء او تحت الانشاء في مختلف الاماكن والمناطق والمحافظات بالمملكة للمواطنين وسجّلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء “الوحدات الجاهزة” و”تحت الإنشاء” ضمن برنامج سكني أكثر من 55 ألف أسرة منذُ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو الماضي، منها 44,710 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة، التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

حلول تمويلية وخيارات سكنية:

3ونذكر من خلال هذا المقال أن هذا المشروع يزداد به عدد المشتركين يومياً، حيث شمل هذا العدد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج منذ بداية العام الجاري، علماً بإنها تجاوزت 100 ألف أسرة، استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها أكثر من 78,349 أسرة سكنت منازلها حتى مايو الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر تطبيق “سكني” ، ويقدم برنامج “سكني” خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم، وبأسعار مناسبة وجودة عالية، وفق احتياجهم ورغباتهم، ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر حول منتج شراء الوحدات السكنية الجاهزة من خلال تطبيق سكني.

إجراءات إلكترونية ميسرة عبر تطبيق سكني لراغبي التملك:

يوفّر برنامج “سكني” لكافة مستفيديه من خلال موقعه وتطبيقه الرسمي العديد من الخيارات والخدمات السكنية على تقنية تكنولوجيا لأعلى درجة، وذلك يتم ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري بناءً على التطور المستمر في المملكة، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 98 مشروعًا توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 223 مخططًا سكنيًا توفر 180,537 أرضًا سكنيةً، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيًا، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين وغيرها من الخدمات.