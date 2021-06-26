عاجل ظهرت فضاء أولياء التلاميذ 2021 tharwa.education.gov.dz

ظهرت فضاء أولياء التلاميذ 2021 ، وسوف ننشر لكم من خلال موقعنا ثقفني ومع العلم أنه قد تزايدت عمليات البحث عن ظهوت فضاء أولياء التلاميذ 2021 من خلال جميع لطلاب وأولياء الأمور داخل دولة الجزائر، وذلك مع انتشار أنه قد ظهرت فضاء أولياء التلاميذ 2021 ، وبذلك يمكنكم الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 ومعرفة جميع نقاط الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وهذا بعد أن قد تم اعتماد وزارة التعليم في معظم البلاد المجاورة على كافة المواقع والمنصات التعليمية كحل بديل عن المدارس والفصول التي قد تم غلقها بعد جائحة كورنا في أغلب دول العالم، وقد بات كذلك الإصابة بالكورونا خطر يهدد جميع الطلاب في كافة انحاء العالم نظرا لسرعة انتشاره ومع العلم أنه قد عملت الحكومات في العالم علي عمل مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تحد من الإصابة بهذا الفيروس من أجل السيطرة عليه، وقد كان من أهم تلك الإجراءات هي اغلاق الفصول الدراسية من اجل منع التزحم والاختلاط بين الطلاب وبين المعلمين.

ظهرت فضاء أولياء التلاميذ 2021

ظهرت فضاء أولياء التلاميذ 2021 ، وسوف تتمكنون من كشف نقاط التلاميذ من خلال الرابط الرسمي :/tharwa.education.gov.dz/ ،ونقدم لكم في هذه الفقرة جميع الخدمات التي تقدم لجميع الطلاب داخل الجزائر من اجل الكشف عن نقاط جميع الطلاب:

الخدمة الاولي : انه يمكنكم الحصول على المواد والمعلومات العلمية التي يرغب كافة الطلاب في الجزائرمن الحصول عليها.

الخدمة الثانية : انه يمكنكم الدخول في جميع المسابقات التي يتم تقديمها من خلال وزارة التربية الوطنية داخل الجزائر.

الخدمة الثالثة : فضلًا عن الاختبارات المتعددة لكافة المواد الدراسية.

الخدمة الرابعة : سوف تستطيعون من كشف جميع نقاط معدلات التلاميذ في الامتحانات والاختبارات الخاصة بنهاية الفصل الدراسي الثاني.

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وسوف يتمكن جميع طلابنا من المتوسط البيام من المتابعة خلال الأيام القلية القادمة الي حين ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني متوسط في الجزائر عبر موقع ثروة، وقد صرح أيضا مسئول بالجزائر عن ارتفاع معدلات النجاح مقارنة بالسنين التي مضت، وكما أضاف بجودة موقع فضاء أولياء التلاميذ الذي يعد حلقة الوصل بين التلاميذ والأساتذة وأولياء الامور.