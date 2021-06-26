كشف نتائج التعليم الابتدائي 2021 برقم الجلوس عبر موقع الديوان الوطني، هذا ما صرحت به وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر، وذلك جاء عن طريق بيان بصفة رسمية توضح للجميع حرصها على نشر نتائج التعليم الابتدائي، وبالفعل بدأت الوزارة في تنفيذ وعودها، ونشرت النتائج في وقت سابق من الشهر الجاري، كما نوهت على الجميع إمكانية الاستعلام عن نتائج أبنائهم ولكن عبر موقع الديوان الوطني.

كشف نتائج التعليم الابتدائي 2021 برقم الجلوس

بعد انتهاء الامتحانات صار هدف الآباء والأمهات الأكبر هو معرفة النتيجة بفارغ الصبر، وهذا ما لمسته وزارة التربية الوطنية الجزائرية من القلق المتزايد عند أولياء الأمور والطلاب ولكي تساعدهم مع الحفاظ عليهم من خطر الظروف المنتشرة عالمياً والتي تعاني منها كل دول العالم أجمع، وحرصاً على الطُلاب وأولياء أمورهم، أتاحت لهم معرفة نتائج أولادهم عن طريق موقع الديوان الوطني والمنصة الإلكترونية للوزارة.

رابط كشف نتائج التعليم الابتدائي 2021

في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من ظروف صعبة أثرت سلباً على جميع الدول، قررت وزارة التربية الوطنية بالجزائر توفير إمكانية الكشف عن نتائج التعليم الابتدائي 2021 إلكترونيا لحماية المواطنين، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

فتح موقع الديوان الوطني والدخول على النتيجة.

كتابة البيانات الشخصية للمستعلم مثل: الاسم ورقم الدخول وما يطلبه الموقع.

نقوم بالضغط علي عرض النتيجة.

انتظار دقيقة وتبدأ النتيجة في الظهور.

إذا كل ما عليك فعله هو الدخول إلى موقع الديوان الوطني والتعامل معه بكل سهولة فهو يوضح لك كل ما ينبغي فعله بخطوات بسيطة لكي تصل إلى كشف نتيجة طلاب التعليم الابتدائي دون عناء كبير وخوف من الازدحام الذي يساعد على نقل العدوى بسهولة.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 2021

يعد هو الموقع الوحيد الرسمي التابع لوزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر، وهو خاص بظهور نتائج جميع الامتحانات والمسابقات التي تعقدها الدولة، ويمكن عن طريقها كشف نتائج السانكيام اتمام شهادة التعليم الابتدائي وأيضاً باقي النتائج لجميع الطلاب في مُختلف المراحل التعليمية، كي يطمئنوا على مستقبلهم ويعرفوا حصاد ما زرعوه طوال العام، ويمكن أيضاً كشف نتائج التعليم الابتدائي 2021 برقم الجلوس بكل سهولة.