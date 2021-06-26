تقديم اعتراض حساب المواطن عبر الموقع الرسمي لبرنامج الدعم الأقوى citizen account

تقديم اعتراض حساب المواطن من أكثر الخدمات التي تهم كل مواطن مستفيد من نظام الدعم الذي تقدمه الممكلة العربية السعودية، حيث يعد حساب المواطن هو أحد أهم أنظمة الدعم في المملكة العربية السعودية، وتقدمه الوزارة لدعم المواطنين السعوديين متوسطي الدخل أو محدودي الدخل وذلك مراعاة للظروف الصعبة التي قد يمر بها المواطن جراء بعض التعديلات الاقتصادية الأخيرة.

تقديم اعتراض حساب المواطن

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن من قبل المواطنين السعوديين المشتركين في هذه الخدمة المادية المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية، وهذه هي الطريقة:

أولا: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

ثانيا: قم بتسجيل الدخول بحساب الحاصل على هذه الخدمة.

ثالثا: قم بكتابة كل البيانات المطلوبة منك بدقة شديدة وهي الإسم وكلمة السر ورمز التحقق الخاص بك.

رابعا: وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول، ومن ثم الذهاب إلى أيقونة قائمة الدفعات.

خامسا: قم باختيار الدفعة التي تم تعطيلها لك وخلف موعدها، ومن ثم الضغط على كلمة اعتراض.

سادسا: ثم قم بكتابة الشكوى وإرسالها للموقع من خلال حسابك، وبعدها في يوم عشرة من الشهر يتم الرد على اعتراضك.

وعادة ما تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات والدعم المادي لشعبها خصوصا في الظروف الصعبة، وبخاصة بعد ما يشهده العالم من أحداث.

برنامج حساب المواطن

أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج citizen account في بادئ الأمرلدعم المواطن بعد الاصلاحات الاقتصادية التي استدعت رفع الدعم عن المحروقات والطاقة، وقد ازدادت أهميته بعد الأزمة بما يشهده العالم من ظروف قاسية، وأيضا بسبب ارتفاع جميع أسعار السلع الاقتصادية، وتتيح برنامج حساب المواطن الاعتراض على نتيجة طلبه إذا كان الدعم متأخرا عن موعده أو إذا لم يصله الدعم في وقته المحدد له، وبعد تقديم اعتراضه يتم النظر مرة أخرى في أوراقه والرد عليه في نفس الشهر ومعالجة طلبه، وقد قدمنا لكم في هذا المقال الطريقة الصحيحة التي تمكن المواطن من تقديم اعتراض حساب المواطن بكل سهولة.