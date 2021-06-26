البرازيل تسجل أكثر من 79 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79.277، مقابل 73.602 الخميس، ليبلغ العدد الإجمالى مستوى حوالى 18.32 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2.001 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2.032 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 511.142 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

وأكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا فى البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.