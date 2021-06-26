رابط التسجيل في برنامج ساند للحصول على الدعم المالي عند تعطل العمل

رابط التسجيل في برنامج ساند للحصول على الدعم ، تم تدشين نظام ساند لرعاية المواطنين وعائلاتهم عندما يصبحون عاطلين عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، لذلك يبحثون الكثيرين من المواطنين في المملكة عن طريقة التسجيل في ساند، حيث تقوم فكرة ساند على سد فجوة الدخل والعمل الجاد لتزويد المواطنين وعائلاتهم بحياة كريمة خلال الفترة الانتقالية بين الوظيفة الأخيرة والحصول على وظيفة جديدة أخرى، مع توفير جميع وسائل التدريب والدعم اللازمة لمساعدة المواطنين على الانضمام لوظيفة جديدة أخرى، وسوف نستعرض لكم زوارنا الأعزاء رابط التسجيل في ساند للحصول على الدعم، وكذلك شروط التسجيل فتابعونا.

ما هي شروط التسجيل في برنامج ساند

يعد برنامج ساند التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية من البرامج التي تخدم المواطن السعودي للحصول على دعم مالي في حالة تعطيله عن العمل، ولكن يجب توفير بعض الالتزامات والشروط والمعايير ومن أبرزها التالية :

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين

أن ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا

ولا يتم دعم الموظفين الذين تم فصلهم لأسباب شائعة.

يجب أن يكون المتقدمون عاطلون عن العمل ولا يعملون بشكل مستقل

ويكون التسجيل في الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات من خلال صندوق التنمية البشرية.

يجب على المستفيد البحث عن وظيفة جديدة أثناء تقديم الدعم.

اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوزارة.

يجب الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة.

يجب تقديم الطلب في غضون 90 يومًا الأولى بعد انقطاع العمل.

رابط التسجيل في برنامج ساند

يتم التسجيل في برنامج ساند للحصول على الدعم المالي بطريقة إلكترونية سهلة ويسهل الوصول إليها من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، من خلال موقع التأمينات الاجتماعية والكي يدعم البرنامج بتقديمه الدعم المالي للمنفصل عم العمل وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية :

الولوج إلي موقع التأمينات الاجتماعية لبرنامج ساند

فتح الصفحة الرسمية الخاصة بتسجيل دخولك

الكبس علي تقديم طلب استحقاق ساند

إدخال رقم الحساب البنكي “الأبيات”

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها مثل “رقم الجوال، الهوية الوطنية الخاصة، رمز التحقق المرئي”

الكبس علي أيقونة إرسال الطلب.

من خلال ذلك تكون قد انتهيت من طلب التسجيل في برنامج ساند وسيظهر النظام رسالة تحتوى على أن عملية التقديم لطلب تعويض تمت بنجاح، وأن كنت غير مؤهل الحصول على الدعم المالي سوف تظهر رسالة بسبب الرفض.