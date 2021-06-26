رابط تقديم الحرس الملكي لحملة الثانوية 1442 رابط القبول والتسجيل معهد الإدارة العامة

رابط تقديم الحرس الملكي رابط القبول والتسجيل معهد الإدارة العامة؛ حيث أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن موعد تقديم وظائف الحرس الملكي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة لحملة الشهادة الثانوية؛ حيث يحصل المتخرج على رتبة عريف فني، على أن يكون التقديم على البرامج الإعدادية ضمن مشروع التوظيف المبتدئ بالتدريب، كما حددت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين.

رابط تقديم الحرس الملكي لحملة الثانوية 1442

أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن مواعيد التقديم على وظائف الحرس الملكي التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وأن التقديم سيكون متاح عبر رابط تقديم الحرس الملكي في الأوقات المحددة للتقديم, وقد أكدت على ضرورة تسجيل البيانات الشخصية في نموذج الطلب كما هي في الهوية الوطنية ودفتر العائلة.

موعد تقديم الحرس الملكي

يبدأ التقديم على وظائف الحرس الملكي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 ذو القعدة 1442 الموافق 4 يوليو 2021، وسيكون التدريب على البرامج المعتمدة، والمتمثلة في:

برمجة الحاسب الآلي.

إدارة سلاسل الإمداد

السكرتير التنفيذي.

شروط الحرس الملكي

حددت رئاسة الحرس الملكي الشروط التي بمقتضاها يستطيع المتقدم تعبئة طلب تقديم الحرس الملكي بالبيانات الشخصية، متمثلة في الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والجنسية والمنشأ.

استثنى التقديم الطلاب الذين نشأوا خارج المملكة نتيجة ظروف العمل أو الدراسة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام.

أن يكون حسن السمعة والسلوك، ولا يوجد قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون لائق طبيًا بحيث يكون هناك تناسق في الطول مع الوزن والبنيان السليم “خالي من الأمراض”.

ألا يكون متزوجًا من امرأة غير سعودية الجنسية للتسجيل في وظائف الحرس الملكي.

أن يجتاز اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي من المركز الوطني للقياس.

أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية في أقسام العلوم الطبيعية أو العلوم الإدارية والاجتماعية أو العلوم الشرعي، ولكن لا يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية الزراعية أو الصناعية.

يقبل الطلاب خريجي المعاهد العلمية وفقًا لشروط كل برنامج، ولكن لا يقبل الطلاب خريجي المعاهد الصحية ومعهد إعداد المراقبين.

أن يتعهد المتقدم بقضاء الخدمة العسكرية لمدة أربع سنوات بنفس المعهد.

ألا يكون موظفًا لدى أحد الجهات الحكومية أو العسكرية.

ألا يكون قد سبق وتم فصله من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبٍب كان.

في النهاية نكون تعرفنا على رابط تقديم الحرس الملكي 1442، بالإضافة إلى شروط تقديم وظائف الحرس الملكي الواجب توفرها في المتقدمين.