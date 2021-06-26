تونس تمدد العمل بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت حسناء بن سليمان، المتحدثة باسم الحكومة التونسية، عن مواصلة العمل بمجموعة الإجراءات الوقائية المعتمدة والمتعلقة بحظر التجول من الساعة العاشرة ليلا وحتى الخامسة صباحا.





وكشفت بن سليمان، فى مؤتمر صحافى عقدته الجمعة، فى قصر الحكومة فى العاصمة التونسية، أنه تم تكليف المحافظين بعقد اجتماع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بصفة فورية واتخاذ الإجراءات الملائمة لمجابهة تفشى كورونا.

وبينت المتحدثة باسم الحكومة أنه من بين تلك الإجراءات إقرار الحجر الصحى الشامل وغلق المحافظات والمدن، التى تسجل نسبة حدوث حالات عدوى جديدة تفوق 400 لكل 100 ألف ساكن خلال الـ24 يوما الأخيرة.

وشملت الإجراءات كذلك، إقرار الحجر الصحى الموجه وتطويق المنطقة وعزلها بالنسبة للمحافظات والمدن التى تتراوح بها نسبة حدوث حالات عدوى بين 300 و400 لكل 100 ألف ساكن خلال الـ24 يوما الأخيرة.

ولفتت إلى أن إجراءات الحجر الشامل بالمناطق الموبوءة ستكون كالتالى: منع التجول ابتداء من الساعة الـ8 مساء إلى الساعة الـ5 صباحا، وإغلاق المقاهى والمطاعم ابتداء من الساعة الـ4 مساء، ومنع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة، وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية ومنع ارتياد دور العبادة.