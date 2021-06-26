الحصول على دعم ريف للمزارعين عبر منصة ريف reef

يمكن الحصول على دعم ريف بكل سهولة من خلال التسجيل على منصة ريف الإلكترونية والاستفادة من الدعم الذي تم الإعلان عنه من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية والتي أعلنت عن مجموعة من برامج الدعم الاجتماعي التي تم تأسيسها من أجل النهوض بالمجتمع السعودي وزيادة التنمية، ومن أهم البرامج التي تقدمها المملكة في تلك الآونة وهو دعم ريف السعودي ١٤٤٢، وهو دعم يقدم بشكل مادي لجميع الفئات التي تنطبق عليها الشروط التي وضعت لاستحقاق ذلك الدعم، وذلك من أجل زيادة الإنتاج الزراعي وتنمية الموارد الزراعية، وهو دعم يعطى لجميع الأفراد الذين يعملون في القطاع الزراعي رغبة من السلطات في المملكة في زيادة معدل الإنتاج داخل كافة القطاعات الزراعية من أجل الإصلاح الاقتصادي الذي يتطلب تحقيق رؤية ٢٠٣٠، والتي تم تصميمها على أساس الاهتمام بمستوى المواطنين في المعيشة.

لاستحقاق الدعم الخاص بريف المقدم للعاملين في القطاع الزراعي داخل المملكة العربية السعودية يجب على من تتوافر فيه الشروط التي وضعتها الجهات المعنية ويرى في نفسه انه من ضمن الفئات المستحقة لذلك الدعم ويرغب في الحصول عليه فإنه عليه التقديم في برنامج الدعم ريف وذلك من خلال الدخول على منصة ريف الإلكترونية وإدخال البيانات التي تتطلبها المنصة من أجل إتمام العملية.

وأعلنت الحكومة السعودية بأنها قامت بإتاحة التسجيل في المنصة من خلال الإنترنت دون حاجة للذهاب إلى أية مصلحة أو دائرة حكومية فقط من خلال الدخول على الرابط الخاص بالمنصة وتسجيل البيانات الخاصة بك، وذلك للتسهيل على المواطنين، بالإضافة إلى منع التجمعات التي أصبحت تشكل خطر كبير على صحة جميع المواطنين.

وقامت الحكومة بوضع بعض الشروط التي يجب توفرها في المواطن حتى يصبح مستحق للحصول على الدعم وجاءت كالآتي: