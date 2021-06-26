منحة العمالة الغير منتظمة ما قاله الوزير بشأن صرف الدفعة السابعة منها ٢٠٢١

أخبار منحة العمالة الغير منتظمة، يبحث عدد كبير من المصريين كل يوم عن جديد الأخبار المتعلقة بصرف هذه المنحة والتي أثيرت حول صرف الدفعة السابعة منها عديد التساؤلات، حيث يتوقع الكثيرون أن تكون هناك دفعة ساعة في العام الجاري نظرا لأن تأثيرات الإجراءات الإحترازية من انتشار فيروس كورونا مازال العديد من المواطنين رغم رفعها يعاني منها بشدة حيث أثرت على دخله الشهري، وسنعرض لكم في ثقفني كل ما تناقلته أهم الصحف الرسمية بناء على كلام وزير القوى العاملة الذي تكلم قبل أيام حول أخبار الدفعة السابعة من هذه المساعدة المالية البالغة الأهمية بالنسبة للكثير من المصريين الذين يمنون النفس لو تم صرفها لهم، حيث تكلم الوزير قبل أيام بشأنها وهل ستقوم الوزارة بصرف دفعة جديدة.

ما هي منحة العمالة الغير منتظمة؟

في بداية العام الماضي وبعد أن انتشر كورونا في معظم البلدان العربية وخاصة في مصر قامت الحكومة المصرية باتخاذ بعض الإجراءات الصارمة بشأنه وذلك للحد من انتشاره كمثل ما قامت به جميع الدول العالمية، كان لتلك الإجراءات تأثير كبير على المواطنين البسطاء الذين لا يعملون في الحكومة أو موظفين في الشركات الكبرى ويعيشون من عملهم اليومي الغير منتظم، فكان لزاما على الدولة أن تقوم ببعض المساعدات لهؤلاء نظرا لكون عملهمومصدر قوتهم الوحيد تم إيقافه وذلك من أجل سلامة جميع المواطنين، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف مساعدة منحة العمالة الغير منتظمة لهؤلاء الأشخاص عبارة عن خمسمائة جنيه يتم صرفها على شكل دفعات شهرية.

موصد صرف منحة العمالة

يترقب مئات الآلاف من المواطنين المصريين أن يتم الإعلان عن صرف صرف الدفعة السابعة من منحة العمالة الغير منتظمة و ينتظرونها منذ بداية هذا العام، وقد أوضح وزير القوى العاملة أن الحكومة لا تنوي صرف أي دفعة حتى الآن نظرا لكون الإجراءات قد تم إيقافها قبل أشهر من الآن، محذرا المواطنين من الأشخاص الذين يتحدثون عن صرفها ويقولون بأن لديهم طرق لإيجادها للراغبين فيها، وأوضح الوزير إلى أن الحكومة إذا كان ستصرف أي دفعة جديدة من المنحة فسيتم الإعلان بشكل رسمي عن ذلك، وبهذا أعزائنا نكون قد عرفناكم على جديد المنحة وما قاله الوزير المسؤول عن صرفها بشأنها.