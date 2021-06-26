تردد قناة مودي كيدز 2021 على النايل سات لأروع أغاني الأطفال التعليمية

تردد قناة مودي كيدز 2021 ، يبحث العديد من أولياء الأمور في كل مكان لمعرفة تردد قنوات الأطفال نظرًا لبقاء الأطفال حاليًا في المنزل فترات طويلة بعد بدء الإجازات الصيفية وانتهاء الاختبارات للكثير من الطلاب، وتعتبر قناة مودي كيدز من بين القنوات المميزة للصغار، والتي تشهد دائمًا تطور كبير في عرض المحتويات، وأهم ما يميزها أنها دائمًا تراعي القيم الأخلاقية والإنسانية، وتختار بعناية كل ما تقوم بنشره عبر شاشتها، والهدف منها تعليم الأطفال كل ما هو جديد ومفيد لهم في حياتهم مع تسلية أوقاتهم بشيء مفيد.

تردد قناة مودي كيدز 2021

هناك الكثير من قنوات الأطفال التي تتواجد على الساحة الفضائية في الفترة الحالية والتي تتنوع كثيرًا وتتفنن كل منها في تقديم شيء فريد ومميز ومن بينها قناة طيور الجنة للأطفال وقناة مودي كيدز وغيرهما، حيث تهتم قناة مودي كيدز بالطفل في مرحلة الطفولة المبكرة بشكل كبير، وتقوم دائمًا بعرض الكثير من المحتويات الدينية المميزة التي يستفيد منها كافة الأطفال، وهذا يساعد على بناء شخصية الطفل في تلك المرحلة بناءً صحيحًا.

ويمكن استقبال القناة عن طريق إدخال التردد التالي :

التردد : 11603 الاستقطاب : أفقي معامل تصحيح الخطأ : 5/6 معدل الترميز : 27500 القمر الصناعي : نايل سات الجودة : HD التشفير : قناة مفتوحة

مميزات قناة مودي للأطفال

تهدف قناة مودي للأطفال إلى عرض المزيد من المحتويات المتنوعة لتجعل الطفل يستفيد من كل ما يتم تقديمه على القناة، ويستمتع جيدًا بمشاهدة التليفزيون، لتتمكن الأم من قضاء ما ترغب به في المنزل، وهي تعلم أنها تترك أبنائها أمام محتوى مميز هادف بلا خوف من أي ألفاظ أو محتوى غير لائق بالأطفال، فهي تقدم العديد من البرامج الكرتونية المميزة التي تختارها بعناية فائقة وتعرضها بصورة جاذبة للأطفال، وليس هذا فقط، بل تسعى لاختيار الموضوعات التي تقدم من خلالها النصح والإرشاد والتوعية للطفل بطريقة سهلة ليتمكن من فهمها والعمل بها.

برامج قناة مودي كيدز

أيضا أهم ما تهتم به قناة مودي الفضائية للأطفال أنه تقوم بعرض البرامج الدينية التي تهدف إلى تعليم الأطفال القرآن الكريم في صورة بسيطة وسهلة، ليتمكن الجميع في حفظ أجزاء أكبر في وقت أقل، وهي تعرض محتوياتها على مدار 24 ساعة بدون توقف، وليس هذا فقط بل تقوم بعرض المسلسلات الكرتونية الرائعة والأكثر إقبالًا من الكبار والصغار، وتقوم بإعادة البرامج والمسلسلات أكثر من مرة ليتمكن الجميع من مشاهدتها.