فضاء أولياء التلاميذ وكشف ناقط الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن طريقة التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ الإلكتروني، وذلك من أجل كشف نقاط الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، بعد أن اعتمدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية في زمن كورونا على التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني باعتباره الحل الأمثل والخيار الأفضل لإتمام العملية التعليمية بعيدا عن المدارس والفصول لما تشكله من خطورة على حياة الطلاب والمعلمين وسلامتهم نظرًا لأن فيروس كورونا المستجد يجد في التجمعات والاختلاط فرصة ذهبية للانتشار، الأمر الذي قد يعرض الطلاب وجميع العاملين في المجال التعليمي من الخطر وفرص الإصابة بالفيروس، هذا ما دفع وزارة التربية الوطنية بإنشاء وتدشين مجموعة من المواقع والمنصات التعليمية لتكون همزة الوصل بين الوزارة والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور تقدم لهم من خلالها مجموعة من الخدمات التعليمية التي تساهم وتساعد في إتمام العام الدراسي، ومن أهم تلك المنشآت والمواقع التعليمية التي لاقت رواجًا بين الطلاب نظرًا لما تقدمه من خدمات جليلة منصة فضاء أولياء التلاميذ.

منصة فضاء أولياء التلاميذ تعتبر أحد المنصات التي تقدم الخدمات التعليمية لأولياء الطلاب المقيدين بمختلف الصفوف والم احل التعلمية داخل دولة الجزائر، و تقدم لهم خدماتها بشكل مجاني دون أي رسوم ودون عناء أو تعب أو جهد، وإنما يستطيع الطالب الحصول عليها بمجرد تسجيل الدخول من خلال أجهزة الحاسوب أو الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت، ومن أهم ما يقدمه الموقع من خدمات ما يلي:

تقديم شروح للمادة العلمية بشكل مبسط وميسر للطلاب.

تقدم لهم المسابقات والاختبارات التنافسية.

تعلن نتائج الاختبارات والتقييمات التي تجريها وزارة التربية والتعليم.

كشف نقاط الطلاب في الفصل الدراسي الثاني

ويمكن لأهالي التلاميذ كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة فضاء أولياء التلاميذ

تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمه المرور.

في حالة عدم وجود حساب بالموقع، يجب إنشاء حساب جديد.

إدخال البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع.

إدخال اسم الطالب ثم الضغط على “إظهار النتيجة”.

وبعد ذلك سوف تظهر النتيجة على الشاشة، كما يمكن طباعتها من خلال زر الطباعة.