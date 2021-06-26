رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021 tharwa.education.gov.dz

فضاء أولياء التلاميذ موقع فضاء أولياء أمور التلاميذ هو موقع إلكتروني جزائري ، وهو عبارة عن منصة تم تخصيصها لكي تحصل على أي معلومة دراسية خاصة بنظام تعليم ، والتي من خلالها يمكن للطالب تجميع النقاط التي تم الحصول عليها من خلال المنصة ،حيث أنشأت بشكل خاص بعد اجتياح أزمة فيروس كورونا حول العالم لتسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على كافة المعلومات الدراسية المطلوبة لجميع المراحل.كيفية التسجيل في منصة فضاء أولياء التلاميذ
سوف نقوم بشرح بعض الخطوات البسيطة التي تتمكن من خلالها التسجيل في منصة فضاء لأولياء الأمور وتتم كالتالي.
أولا عليك الذهاب إلى الموقع الإلكتروني فضاء أولياء التلاميذ والدخول إلى منصة الموقع التي تسمى ثروة.
ثانيا سوف يطلب منك إدخال البيانات الخاصة ب ولي الأمر.
وبعد إتمام التسجيل سوف يكون عليك في تلك الخطوة استكمال بعض البيانات الخاصة ب الاسم الكامل للطالب والمرحلة التعليمية التي يدرس فيها الطالب وأيضا عليك إدخال الكود الخاص بالطالب.
وبذلك سوف يكون قد تم إتمام عملية تسجيل البيانات بنجاح ويمكنك الاضطلاع على كافة الأخبار التعليمية عبر منصة فضاء أولياء الطلاب.
كما ذكرنا في بداية المقال إن منصة فضاء هي منصة جزائرية الأصل تم تصميمها عقب أزمة الوباء الحالي ، حيث تسهل أيضا على أولياء الأمور الحصول على نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية كما يلي:
- بعد إتمام التسجيل في المنصة كما ذكرنا في الخطوات السابقة يمكنك الدخول للموقع والقيام بتسجيل كلمة المرور الخاصة بالطالب.
- وبعد ذلك تظهر لك الخانة الخاصة بمجموع نقاط الطالب قم بالنقر عليها.
- قم بالضغط على القائمة الخاصة بالنقاط.
- بعد إتمام الخطوات السابقة. عليك الآن اختيار الفصل الدراسي الذي ترغب بالحصول على النتيجة الخاصة به.
- في النهاية ستظهر لك كافة النقاط الخاصة بالطالب بشكل موضح وتفصيلي.
- وذلك قد تكون منصة أولياء التلاميذ قد قامت بتوفير وقت وجهد كبير على كلا من الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتائج وذلك بإجراء بعض الخطوات البسيطة كما ذكرنا.
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فضاء أولياء التلاميذ موقع فضاء أولياء أمور التلاميذ هو موقع إلكتروني جزائري ، وهو عبارة عن منصة تم تخصيصها لكي تحصل على أي معلومة دراسية خاصة بنظام تعليم ، والتي من خلالها يمكن للطالب تجميع النقاط التي تم الحصول عليها من خلال المنصة ،حيث أنشأت بشكل خاص بعد اجتياح أزمة فيروس كورونا حول العالم لتسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على كافة المعلومات الدراسية المطلوبة لجميع المراحل.كيفية التسجيل في منصة فضاء أولياء التلاميذ
سوف نقوم بشرح بعض الخطوات البسيطة التي تتمكن من خلالها التسجيل في منصة فضاء لأولياء الأمور وتتم كالتالي.
أولا عليك الذهاب إلى الموقع الإلكتروني فضاء أولياء التلاميذ والدخول إلى منصة الموقع التي تسمى ثروة.
ثانيا سوف يطلب منك إدخال البيانات الخاصة ب ولي الأمر.
وبعد إتمام التسجيل سوف يكون عليك في تلك الخطوة استكمال بعض البيانات الخاصة ب الاسم الكامل للطالب والمرحلة التعليمية التي يدرس فيها الطالب وأيضا عليك إدخال الكود الخاص بالطالب.
وبذلك سوف يكون قد تم إتمام عملية تسجيل البيانات بنجاح ويمكنك الاضطلاع على كافة الأخبار التعليمية عبر منصة فضاء أولياء الطلاب.
كما ذكرنا في بداية المقال إن منصة فضاء هي منصة جزائرية الأصل تم تصميمها عقب أزمة الوباء الحالي ، حيث تسهل أيضا على أولياء الأمور الحصول على نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية كما يلي:
- بعد إتمام التسجيل في المنصة كما ذكرنا في الخطوات السابقة يمكنك الدخول للموقع والقيام بتسجيل كلمة المرور الخاصة بالطالب.
- وبعد ذلك تظهر لك الخانة الخاصة بمجموع نقاط الطالب قم بالنقر عليها.
- قم بالضغط على القائمة الخاصة بالنقاط.
- بعد إتمام الخطوات السابقة. عليك الآن اختيار الفصل الدراسي الذي ترغب بالحصول على النتيجة الخاصة به.
- في النهاية ستظهر لك كافة النقاط الخاصة بالطالب بشكل موضح وتفصيلي.
- وذلك قد تكون منصة أولياء التلاميذ قد قامت بتوفير وقت وجهد كبير على كلا من الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتائج وذلك بإجراء بعض الخطوات البسيطة كما ذكرنا.
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