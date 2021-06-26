رابط نتائج الثاني عشر “الثانوية العامة 2021 الكويت” بالأسماء المربع الإلكتروني للنتائج ٢٠٢١

اعتزمت وزارة التربية الكويتية، إعلان نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت بالأسماء، اليوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الحالي لطلبة وطالبات القسم العلمي والأدبي والتعليم الديني، وذلك بعد انتهاء كافة الأعمال الخاصة بالتصحيح ورصد درجات طلاب وطالبات الصف الثاني عشر بالكويت، وكان الطلاب والطالبات بالقسمين العلمي والأدبي أشادوا بالأسئلة التي جاءت في امتحانات الفترة الثانية، موضحين أنها كانت ضمن البنك، ويبحث الجميع الآن عن رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت بالأسماء والرقم المدني عبر موقع المربع الإلكتروني للنتائج 2021.

نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت

نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت بالأسماء، وكان طلاب وطالبات الصف الثاني عشر بداو امتحانات الفترة الدراسية الثانية يوم الأربعاء الموافق 9-6-2021، إلى أن انتهت الاختبارات للقسم العلمي في يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي مع مادة الدستور وحقوق الإنسان، وانتهى طلاب وطالبات القسم الأدبي يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من نفس الشهر مع مادة القرآن الكريم والتجويد.

وأشارت بعض المصادر التربوية، أن السيد وزير التربية سيعتمد نتائج الصف الثاني عشر في الكويت 2021 يوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الحالي، بعدما انتهت جميع اللجان من أعمال التصحيح والرصد لدرجات الطلبة والطالبات بالثانوية العامة، وذلك من أجل معرفة أسماء أوائل الثانوية العامة الكويت 2021.

نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2021

وفي نفس السياق، سيتم انعقاد مؤتمر صحفي موسع اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت دولة الكويت الشقيقة، من أجل اعتماد وإعلان نتائج الثانوية العامة في الكويت 2021، بالإضافة إلى الكشف عن أوائل الثانوية العامة الكويت 2021 من القسمين العلمي والأدبي والتعليم الديني، وسيتم الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر 2021 الكويت بالرقم المدني من خلال رابط موقع المربع الإلكتروني للنتائج 2021.

رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت المربع الإلكتروني

من خلال الدخول عبر رابط وزارة التربية الكويتية – المربع الإلكتروني للنتائج 2021، يُمكنكم الحصول على نتائج الثاني عشر في الكويت 2021 بالرقم المدني، والإطلاع على قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة الكويت 2021، وذلك بعدما يتم الكشف عنها عبر المؤتمر الصحفي الموسع الذي سيتم بحضور السيد وزير التربية الكويتي وعدد من السادة المسؤولين بالوزارة.