رئيس كولومبيا يكشف تفاصيل تعرض طائرته لهجوم بالرصاص

جدة - نرمين السيد - وقال دوكى فى رسالة مصورة إن الحادث وقع بينما كانت الطائرة تحلق عبر منطقة كاتاتومبو باتجاه مدينة كوكوتا عاصمة إقليم نورتى دى سانتاندير، بحسب رويترز. وأضاف الرئيس أنه صدرت أوامر لعناصر الأمن بضبط المسؤولين عن الهجوم على الطائرة الهليكوبتر. وكانت الطائرة تقل إضافة إلى دوكى مسؤولين آخرين من بينهم وزيرا الدفاع والداخلية وحاكم إقليم نورتى دى سانتاندير. وتعد منطقة كاتاتومبو المضطربة الواقعة على الحدود الكولومبية مع فنزويلا موطنا لمحصول الكوكا المكون الرئيسى للكوكايين.

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