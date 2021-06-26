جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة "Semana" وقناة "Noticias Caracol" بأن الحادث وقع فى ظهر الجمعة بتوقيت كولومبيا حينما كانت المروحية، التى انطلقت من بلدية سارديناتا، تحلق فوق محافظة نورتى دى سانتاندير شرق البلاد والتى كان من المخطط أن تهبط فيها، حيث تمت إصابة الطائرة بـ6 رصاصات.
وذكرت التقارير الأولية أن الهجوم لم يسفر عن سقوط مصابين بين الركاب وذلك بفضل "خبرة طاقم المروحية".
وأوضحت أن المروحية كانت تقل، إلى جانب الرئيس، وزير الدفاع، دييغو مولانو، ووزير الداخلية، دانييل بالاسيوس، وحاكم نورتى دى سانتاندير، سيلفانو سيرانو.
وفتحت السلطات الكولومبية تحقيقا رسميا فى الهجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق نار على مروحية كانت تقل رئيس كولومبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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