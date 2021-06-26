تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و الترجي التونسي، تقام اليوم الموافق 26/7/2021 مبارة الاهلي ضد نظيره الترجي التونسي في قمة كروية لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، حيث يحل فريق الترجي ضيفاً على نادي الأهلي المصري، وتقام مباراة نصف النهائي اليوم على استاد السلام بمحافظة القاهرة، وذلك بعد تحقق نادي الأهلي من الفوز على فريق الترجي في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في تونس على استاد رادس حيث تم احراز هدف من قبل اللاعب محمد شريف ليتوج الأهلي بالفوز، والأن سوف نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والترجي التونسي فتابعونا.

الأهلي والترجي التونسي

يلعب الأهلي المصري والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم ، ويلعب فريق الترجي التونسي دور ضيف على نادي الأهلي المصري، حيث تغلب الأهلي على الترجي التونسي في ذهاب المباراة، وتجمع الفريقان على ملعب رادس السبت الماضي، وكان هدف الفوز من نصيب اللاعب محمد شريف، وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام بالقاهرة في تمام الساعة 9 مساء اليوم السبت الموافق 26 يونيو 2021م، ومن الجدير بالذكر أن نادى الأهلي قد سجل 19 هدفا وسجل الترجي 15 هدفا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

من المقرر أن يتم نقل المبارة على قناة beIN Sports HD 4

تردد قناة beIN Sports HD 4 على النايل سات

تردد 11054/ أفقي

معدل الترميز 27500

تردد قناة beIN Sports HD 4 على قمر سهيل سات

تردد 11585/ عمودي

معدل الترميز 27500

كذلك سيتم إذاعة المبارة على قناة أون تايم سبورت

تشكيل فريق الأهلي المصري المتوقع

من المتوقع أن يلعب فريق الأهلي 4-3-3 والذي يعتمد مدربه Mosemany على محمد الشناوي في حراسة المرمي.

وباقي الفريق، أكرم توفيق/ أيمن أشرف/ علي معلول/ حسيني الشحات/ محمد شريف/ محمد مجدي/ بدر بانون/محمد طاهر/عمرو السولية/ آليو ديانج.

وقد كان فريق نادي الأهلي المصري نجح في تحقيق هدف الفوز على نظيره الترجي وذلك بعد أن تمكن فريق نادي الأهلي من هزيمة صن داونز بعد فوزه في مباراة الضيافة على أرضه، بالإضافة إلى ذلك خسر فريق الترجي هذه المباراة التي انتهت بهدف مقابل لا شيء. وتأهل فريق الترجي أيضا لنصف النهائي بعد تخطيه ربع النهائي عندما واجه فريق شباب بلوزداد الجزائري واحرز هدفين.