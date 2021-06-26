moe.edu.kw Result اعتماد نتائج الصف الثاني عشر الكويت ٢٠٢١ بالرقم المدني على المربع الإلكتروني

moe.edu.kw Result نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني ٢٠٢١ فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن موعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك لطلاب القسمين العلمي والأدبي، وكذلك للتعليم الديني، حيث من المُقرر اعتماد نتيجة الثانوية العامة الكويتية اليوم السبت 26 يونيو، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف على شاشة القناة الأولى الكويتية، وبدأ الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر فور الانتهاء من الاختبارات يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021، هذا وقد أتاحت وزارة التعليم رابط رسمي لمعرفة النتيجة moe.edu.kw Result بالرقم المدني، وذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، حيث سيتم اليوم السبت اعتماد النتائج وإعلانها وتحميلها على موقع نتائج الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية الرسمي، وتسهيلاً وتيسيرا على طلاب الثانوية العامة في الاستعلام عن نتائجهم فقد أعددنا هذا التقرير الخاص بالتعرف على نتيجة الفصل دراسي الثاني لطلاب الصف الثاني عشر، وذلك من خلال رابط لمربع الإلكتروني الرسمي المنوط به إعلان النتائج، وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي.

moe.edu.kw Result نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني ٢٠٢١

وتجدر الإشارة إلى أن طلاب وطالبات الصف الثاني عشر “الثانوية العامة” قد أنهوا يوم الخميس الماضي 24 يونيو 2021 أخر مواد الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي 2021، حيث أدى طلاب وطالبات القسم الأدبي مادة الإحصاء، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها طوال فترة الامتحانات، هذا وقد ساهم في العملية الامتحانية بدولة الكويت العديد من الوزارات، ومنها وزارة الصحة، ورجال أمن وزارة الداخلية -، كما ساهت جمعية الهلال الأحمر الكويتية في تنظيم الامتحانات داخل المدارس.

اعتماد نتائج الصف الثاني عشر في الكويت ٢٠٢١ القسمين الأدبي والعلمي والديني

وتجدر الإشارة إلى أنه فور الانتهاء من اختبارات طلاب الثانوية العامة للفصل الثاني ٢٠٢١، بدأ الطلاب في البحث على أخر ألأخبار المتعلقة بموعد إعلان نتيجة الصف الثاني عشر، ويتابع طلاب الثانوية العامة الكويتية التصريحات والمستجدات المتعلقة بعملية التصحيح ونسب النجاح، ويقوم الطلاب بصفة دائمة بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية للتعرف على سير عملية التصحيح لاختبار الثانوية العامة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر الكويتية “الثانوية العامة 2021”

وتجدر الإِشارة أن عملية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الكويتية تتم خلال ثواني معدودة، حيث يتم الاستعلام بالرقم المدني من خلال رابط المربع الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية الرسمي، حيث من المتوقع إعلان النتيجة مساء يوم السبت 26 يونيو 2021 وذلك حسب ما أعلنته وزارة التربية على موقعها الرسمي، أما عن طريقة التعرف على نتائج الصف الثاني عشر للفصل الدراسي الثاني 2021، فتتم من خلال الخطوات التالية.

ومن الجدير بالذكر أن اختبارات الثانوية العامة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام قد تمت في جو مناسب وأمن، ودون أي شكاوى تُعكر صفو إجراء العملية الامتحانية، هذا وقد جاءت الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط، ونالت رضا واستحسان الطلاب وأولياء أمورهم، ويُذكر أن الإدارات التعليمية بعموم دولة الكويت قد حرصت على اتخاذ كافة الاستعدادات الواجبة طوال فترة إجراء للاختبارات الورقية لطلاب الصف الثاني عشر، خاصة في ظل الإجراءات الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد.

هذا وقد حرصت جميع المدارس التي كانت بها لجان امتحانية إلى الالتزام الكامل بقرارات وزارة الصحة بشأن التباعد الاجتماعي البدني بين الطلاب، وكذلك اتباع جميع الاشتراطات الصحية من أجهزة فحص درجة حرارة الطلاب، وارتداء الكمامات، واستخدام المعقمات، وننوه أبناءنا الطلاب إلى أنه في جال كان لديكم أي استفسار أو صعوبة في الاستعلام والحصول على النتيجة، يمكنكم التواصل معنا من هلال التعليقات أسفل هذا التقرير.