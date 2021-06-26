“النتائج” رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 لإستخراج كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني الان

النتائج” رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 ، أصبح من السهل جداً على أولياء الأمور الحصول على نتائج أبنائهم عبر الانترنت من خلال الرابط الرسمي التي قامت بإنشائه وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر وهو موقع فضاء أولياء التلاميذ التي يجعل ولى الأمر يحصل على كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني لعام 2021.

النتائج” رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021

يعتبر موقع فضاء أولياء التلاميذ من أكثر المواقع الرسمية التي يبحث عنها كل ولى أمر حتى أن يحصل على نتائج أبنائه للفصل الدراسي الثاني في جميع المراحل الدراسية، وكان من أفضل الحلول التي وجدتها وزارة التربية الوطنية للحد من انتشار كورونا وإصابة الطلاب وأولياء الأمور.

وكانت فضاء أولياء التلاميذ هي الوسيلة التي يمكن للطالب والمعلم أن يتوصلوا مع بعضهم البعض من خلالها بعد أن تم غلق الفصول الفعلية وأصبح نظام التعليم عن بعد للحفاظ على صحة المعلمين والطلاب.

يترقب العديد من طلاب الثانوية بدولة الجزائر وقت الإعلان عن النتائج ولحصول على كشف نقاط الفصل الثاني لعام 2021، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن العلامات بعد عدة ساعات عبر فضاء أولياء التلاميذ، ولكن حتى هذ1ا الوقت لم ينتهي المعلمين المتخصصين في تصحيح الأوراق من مراجعتها.

ولكن يمكن أن يتم اعتماد هذه النتائج خلال الساعات المقبلة والتي سيتم الإعلان عنها من خلال الديوان الوطني التي يمكن عن طريقه الحصول على نتائج الامتحانات والمسابقات، وسيتم رفع نتائج الطلاب بداية من الصف الخامس الابتدائي حتى الثانوية العامة باستخدام كود الطالب ورقم الجلوس.

لكي يحصل ولي الأمر على نتائج ابنه لابد من أن يقوم باتباع بعض من الخطوات البسيطة جداً بعد أن يقوم بالدخول للموقع الخاص بالديوان الوطني أو منصة فضاء أولياء التلاميذ ومن هذه الخطوات التالي: