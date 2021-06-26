الاستعلام عن نتائج فرز طلبات الحج 1442هـ واستقبال طلبات الحجاج للمرحلة الثانية

نتائج فرز المرحلة الأولى واستقبال طلبات الحجاج للمرحلة الثانية، أعلنت وزارة الحج والعمرة هذا العام على اقتصار أداء فريضة الحج على المواطنين السعوديين و المقيمين داخل المملكة، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اكدت عليها الوزارة حرصًا على سلامة وحماية الحجاج أثناء أداء الفريضة.

تسعى الحكومة السعودية على توفير كافة سبل الراحة والامان للحجاج اثناء اداء مناسك الحج هذا العام، من خلال عدة ضوابط وشروط معينة أقرتها وزارة الحج والعمرة، ومن هذه الشروط أنها حرصت على أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء فريضة الحج خالية من الامراض المزمنة، واقتصار الحج هذا العام على الفئة العمرية ما بين ( 18 – 65 )، وحصول الراغبين في الحج هذا العام على لقاح فيروس كورونا حرصًا على سلامتهم وسلامة ذويهم.

الاستعلام عن نتائج فرز طلبات الحج 1442هـ المرحلة الأولى

تزايدت عمليات البحث في هذه الأيام عن نتائج فرز طلبات الحج، بعد أن استقبلت وزارة الحج والعمرة مايقرب من نصف مليون طلب من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة خلال تقديم طلبات المرحلة الأولى، ومن المنتظر أن يتم فرز هذه الطلبات وتحديد ما يقرب من 60 الف طلب من الطلبات المقدمة خلال المرحلة الأولى والثانية، وفقًا لشروط ومعايير آلية الحج لهذا العام.

خطوات الاستعلام عن نتائج المرحلة الأولى من طلبات الحج 1442هـ

يستطيع المتقدمين الاستعلام عن نتائج الفرز من خلال الدخول على منصة أبشر الالكترونية، وذلك من خلال عدة خطوات وهى كالآتي:

الدخول على منصة أبشر الالكترونية .

. النقر على أيقونة افراد.

الضغط على أيقونة استخراج تصاريح الحج.

ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ( اسم المستخدم، كلمة المرور، الرقم المدني ).

طباعة تصريح الحج.

ومن الممكن الاستعلام عن نتائج الفرز عن طريق بوابة مسار الحجاج الالكترونية.

تقديم طلبات الحجاج للمرحلة الثانية 1442هـ

حيث إنه تم الانتهاء من استقبال المرحلة الأولى من الراغبين في اداء مناسك الحج هذا العام من السعوديين والمقيمين داخل المملكة، منذ ثلاثة أيام مضت، ومن المحتمل تلقي طلبات الحجاج للمرحلة الثانية يوم الجمعة المرافق الرابع عشر من ذي القعدة 1442هـ.