تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021 Algérienne المفتوحة على النايل سات

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021 او السادسة الجزائرية الرياضية والتي تعد احد اشهر القنوات الرياضية العربية التابعة للتلفزيون الجزائري، هي احد القنوات التي تصدرت محركات البحث خلال الايام الماضية، وذلك بالتزامن مع تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، حيث تنال قناة الجزائرية الارضية نسب مشاهدة كبيرة بسبب تقديمها الكثير من الاحداث الرياضية والمباريات الخاصة بالجزائر والوطن العربي بشكل عام، ومع ازدياد عمليات البحث عن التردد الخاص بها بشكل ملحوظ، سوف نوضح الان من خلال هذا المقال التردد الجديد الخاص بقناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة اهم المباريات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021

تحظى قناة الجزائرية الرياضية بملايين المشاهدين في الجزائر وفي شتى انحاء الدول العربية المختلفة ايضا، وذلك بسبب حرصها على عرض الاحداث الرياضية المهمة في الوطن العربي والتي تخوضها الاندية والمنتخبات ايضا في البطولات المختلفة، لذلك فهي تحقق نجاح كبير نظرا لما تهتم بتقديمه على مدار اليوم بدون انقطاع من اهم الاحداث الرياضية.

استقبال تردد قناة الجزائرية الارضية الجديد 2021

اعلنت قناة الجزائرية الارضية خلال الفترة الماضية عن ضرورة تحديث التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك لتحديث البث الفضائي الخاص بالقناة ومشاهدة المحتوى التي تقدمه بجودة افضل، كما تم التنويه عن ضرورة استقبال القناة من خلال التردد الجديد منعا لانقطاع البث الفضائي الخاص بها، ونجد ان التردد الجديد للقناة جاء على النحو التالي.

تردد قناة الجزائرية الارضية على نايل سات هو 11680.

من خلال استخدام الاستقطاب الافقي.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12674. معامل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي (H). معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12054 HD. الاستقطاب: أفقي (H). معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القنوات الجزائرية HDتردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات

و تنقل قناة الجزائرية السادسة مباريات المنتخب الجزائري فى البطولات العالمية والإقليمية والودية والتي تقام فى الأراضي الجزائرية والتي يسترك فيها المنتخب الوطني كما تنقل ايضا مباريات الدوري الجزائري والذ يعد من احسن الدوريات العربية والأفريقية حيث يتكون من احسن لاعبي كرة القدم.