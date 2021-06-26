استقبال تردد قنوات الأطفال والكرتون الجديدة على نايل سات 2021 لمتابعة برامج الأطفال الشهيرة

أصبحت تردد قنوات الأطفال والكرتون في الآونة الأخيرة هي اهم القنوات الفضائية في الوطن العربي وأكثرها مشاهدة أيضا، ويرجع ذلك الى حرص الاباء والامهات بشكل مستمر على عرض برامج الأطفال الشهيرة واناشيد الأطفال وغيرها من محتوى خاص بالأطفال لأبنائهم كمصدر للتسلية والترفيه، وفي بعض الأحيان يكون مصدر تعليمي للأطفال أيضا منذ الصغر، وذلك من خلال القيم والمبادئ التي يتم طرحها للأطفال داخل البرامج الكرتونية المختلفة وكذلك الأناشيد والاغاني الخاصة بالأطفال، ومع تحديث ترددات قنوات الأطفال ازدادت علميات البحث بشكل كبير من قبل أولياء الأمور للحصول عليها، وسوف نستعرض الان من خلال هذا المقال احدث ترددات قنوات الأطفال الشهيرة على نايل سات 2021.

تردد قنوات الأطفال الجديد 2021

تقدم تردد قنوات الأطفال والكرتون المختلفة في جميع انحاء العالم العربي محتوى هام ومميز من عرض برامج ومسلسلات وافلام الكرتون الشهيرة، والتي تلقى متابعة ومشاهدة شريحة كبيرة من المشاهدين في جميع انحاء الدول العربية بشكل عام، وهو ما يجعلها تحقق نجاح كبير.

تحديث ترددات قنوات الأطفال على نايل سات 2021

شهدت الترددات الخاصة بقنوات الاطفال خلال الفترة الماضية تحديث جديد والذي جاءت على النحو التالي.

تردد قناة mbc3 هو 11470، الاستقطاب الراسي، على القمر الصناعي نايل سات، معدل الترميز 27500

ونجد تردد قناة سبيس تون على نايل سات هو 11785، الاستقطاب الرأسي، معدل الترميز 27500.

تردد قناة كودي كيدز على نايل سات هو 11603، من خلال الاستقطاب الافقي، معدل الترميز 27500.

واليكم تردد قناة بيبي كيدز على نايل سات هو 11393، الاستقطاب الرأسي، معدل الترميز 27500.

وننشر تردد قناة ميكي على النايل سات هو 12054 ومعدل الترميز 27500 ومعدل الاستقطاب افقي ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

تردد قناة تنة ورنة نايل سات القمر الاصطناعي تردد: 11853 الاستقطاب أفقي. الترميز: 27500 تردد قناة بطوط 2021 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11594. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4. الاستقطاب: أفقي. تردد قناة كراميش 2021 التردد: 11603. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4. الاستقطاب: أفقي تردد قناة سمسم تردد 11334

معدل الترميز 27500

معدل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 11393

من خلال الاستقطاب أفقي

ومعدل الترميز 27500.

تردد قنوات الأطفال والكرتون 2021