عروض تقسيط نيسان باترول سفاري 2021 من البنك الأهلي السعودي بدون مقدم

أطلق البنك الأهلي السعودي عروض تقسيط نيسان باترول سفاري 2021 لعملاء البنك المحولة رواتبهم عليه، مع العديد من المزايا التي يقدمها البنك خلال فترة العرض التي تنتهي يوم 30/6/2021 ضمن عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية التي تنطلق في النصف الأول من كل عام .

مواصفات نيسان باترول 2021

تعتبر نيسان باترول واحدة من سيارات الدفع الرباعي المشهود لها بالقوة والكفاءة خاصة على الطرق الوعرة حيث تأتي مع محرك بسعة 4.8 لتر كامة مزدوجة ذات 24 صمامًا، هذا المحرك يولد قوة عزم هائلة، تمكن هذه السيارة الأسطورة من المناورة وتقديم تجربة قيادة فريدة سواء في الطرق الصحراوية أو عند صعود المرتفعات والمنحدرات الجبلية من خلال نيسان هارد توب سواء مع محرك يدوي أو محرك أوتوماتيكي.

كما يأتي المحرك 280 حصانًا عند 4800 دورة في الدقيقة أما العزم الأقصى فيصل إلى 46 كجم لكل متر عند 3600 دورة في الدقيقة، وهذه السيارة تأتي مع ميزة الانتقال من الدفع الثنائي إلى الدفع الرباعي أو الانتقال من الدفع الرباعي إلى الدفع الثنائي عند سرعة أقل من 40 كلم في الساعة.

أما عن التجهيزات الخارجية فتشمل رافعة آلية مدمجة مع المصد الأمامي لاستخدامها عند الطوارئ كما تأتي مع عجلة قيادة آلية تعزز السيطرة على بدون جهد والقيادة السلسلة على السرعات المنخفضة مع إطارات عريضة 70R16 /275 وعجلات ألومنيوم، تضفي على باترول مظهرًا جذابًا.

سعر نيسان باترول 2021

يبدأ سعر الفئة الأساسية من نيسان باترول 2021 عند 163 ألف ريال بدون الضريبة المضافة أما بعد إضافة الضريبة يصل السعر إلى 187 ألف ريال أما الفئة التالية فيصل سعرها إلى 193 ألف بدون الضريبة وتصل إلى 221 ألف بعد إضافة الضريبة فيما يصل سعر الفئة الأعلى من جيب نيسان باترول إلى 212 ألف بدون الضريبة و242 ألف بعد اضافة الضريبة.

تقسيط نيسان باترول سفاري 2021

يقدم البنك الأهلي السعودي إمكانية تقسيط نيسان باترول سفاري 2021 بدون دفعة مقدمة وبدون رسوم إدارية وبدون هامش ربح وبقشط شهري يبدأ من 1849 ريال غير شامل رسوم تسجيل السيارة، مع التأكيد على أن قيمة التأمين قد تختلف من عميل إلى آخر بحسب سجل العميل.