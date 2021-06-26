تردد أون تايم سبورت الجديد يوليو 2021 الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم على التردد الأرضي

تردد أون تايم سبورت الجديد، من الموضوعات الهامة التي تطرح نفسها على الساحة مؤخراً، بعد إعلان إدارة القناة عن تغيير التردد بدايةً من يوليو 2021، ونظراً لاهتمام قاعدة عريضة من متابعي القناة فتتم حالياً عمليات بحث عالية لمعرفة التردد الجديد، للتمكن من متابعة برامج القناة والمباريات المنقولة عبر شاشتها، فهي من أهم القنوات على الساحة المصرية والعربية الآن، وتتنافس في جودة محتواها مع عدد من القنوات الرياضية العربية مثل السعودية الرياضية، قناة الكأس الرياضية وغيرها، وبالمتابعة لاحظنا ارتفاع كبير في عمليات البحث على مؤشر البحث جوجل اليوم، للتعرف على التردد الأرضي لقناة أون تايم السبورت الناقل لمباراة الأهلي والترجي اليوم السبت 26/6/2021، في عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لذلك وحرصاً منا على تقديم أهم المعلومات وأدقها سنعرض عليكم تردد القناة بالتفصيل.

القمر الصناعي النايل سات التردد 11861 الاستقطاب رأسي معامل الترميز 27500 تردد القناة الأرضي UHF32

القيام بفصل الريسيفر الخاص بك.

الضغط على الريموت الخاص بالتحكم من خلال زر نقل البث على التردد الأرضي.

تثبيت سلك استقبال القنوات الأرضية الخاص بالتليفزيون.

إذا كانت القناة غير مثبته على التليفزيون يتم الدخول على الإعدادات من الريموت.

ثم اختيار القنوات وتوليف إعداد القناة واختيار توليف تلقائي.

اختيار بحث رقمي الذي يتم من خلاله البحث عن القناة وتنزيلها.

ضبط التردد الأرضيتردد أون تايم سبورت الجديد

تقوم إدارة القناة بعمل تحديثات للقناة لضمان سلامة البث وعدم التشويش والتقطيع أثناء نقل برامجها، حتي يستمتع متابعيها بما يتم تقديمه على مدار اليوم، فهي قناة مجانية تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة وتقدم محتوي رياضي متنوع، وتنقل مباريات الدوري المصري لكرة القدم حصرياً عبر شاشتها، كما تنقل المباريات الهامة التي يشترك فيها المنتخب المصري أو أحد الفرق المصرية، على الأراضي المصرية في أهم البطولات العالمية والدولية عبر ترددها الأرضي.

مباراة الأهلي والترجي اليوم

تقام اليوم السبت الموافق 26 يونيو 2021، مباراة عودة نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بين فريق نادي الأهلي المصري ضد فريق نادي الترجي التونسي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على ملعب استاد السلام، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين 1-صفر للأهلي.