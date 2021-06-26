موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة ومفاجآت في تشكيل الفريقين

يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة الأهلي والترجي اليوم السبت على استاد السلام بالقاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لتحديد الطرف المتأهل إلى نهائي البطولة القارية، التي حققها الأهلي العام الماضي.

وفاز الأهلي، البطل التاريخي لدوري الأبطال بـ9 ألقاب، على الترجي ذهابا في ملعب رادس بتونس الأسبوع الماضي، بهدف دون رد، سجله محمد شريف، مهاجم القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي والترجي

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتلقت جماهير الأهلي صدمة كبرى، بعدما أعلن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري، إقامة المباراة دون حضور جماهير.

على عكس ما قامت به السلطات في تونس، إذ سمحت لما يزيد على 5 آلاف متفرج بمؤازرة الترجي في مواجهة الذهاب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

هناك العديد من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يأتي على رأسها:

قناة “تايم سبورت” على البث الأرضي في جمهورية مصر العربية.

قناة بي إن سبورتس “المشفرة”.

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تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

يتجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي إلى تثبيت التشكيل الذي خاض به مواجهة الذهاب أمام الترجي، والذي تكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق. الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – أليو ديانج. الهجوم: طاهر محمد طاهر – صلاح محسن – محمد شريف.

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي

من المقرر أن يجري معين الشعباني، المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، عددا من التغييرات على تشكيلة فريقه التي خاضت مباراة الذهاب أمام الأهلي، على أن يكون التشكيل وفق ما يلي

وتبعا لذلك، فإن التشكيل المتوقع لفريق باب سويقة سيكون كما يلي: