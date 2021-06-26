هولندا ترفع معظم القيود المتعلقة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقررت الحكومة الهولندية إلغاء معظم القيود المتعلقة بالوباء على خلفية تحسن الوضع الوبائى فى البلد، حيث يتقلص عدد الإصابات الجديدة ويزداد عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وكان القائم بأعمال رئيس الوزراء الهولندي، مارك ريوتى قد صرح فى وقت سابق أنه مع الاحتفاظ بالمسافة الاجتماعية يُسمح كل شيء، دون أى قيود، دون الحظر على تناول الكحول، ودون ارتداء كمامات فى المتاجر.