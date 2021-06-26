هيئة الأدوية الأمريكية تحذر من إصابة نادرة بعد تلقى فايزر وموديرنا

جدة - نرمين السيد - حذرت هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية، أمس الجمعة، من خطر نادر للإصابة بالتهاب عضلة القلب بعد استخدام لقاحى "فايزرـ بايونتيك" و"موديرنا"، حيث أضافت الهيئة بندًا جديدًا بذلك إلى التعليمات المصاحبة لجرعات اللقاحين.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إنه بالنسبة للقاحين تمت إضافة تحذير يقول إن "تقارير الآثار السلبية تشير إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، ولا سيما بعد الجرعة الثانية، ومع ظهور الأعراض فى غضون أيام قليلة بعد التطعيم".

وبحسب الوكالة، تم الإبلاغ عن أكثر من 1200 إصابة بالتهاب فى عضلة القلب من بين نحو 300 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها، لافتة إلى أن الإصابات كانت أعلى بشكل ملحوظ بين الذكور، وخلال الأسبوع الذى يلى جرعة اللقاح الثانية.

كما كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن 309 حالات دخلوا إلى المستشفى بسبب التهاب القلب بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وخروج 295 منهم من المستشفى.

وتقوم هيئات تنظيم الصحة فى عدة دول بالتحقيق فى حالات إصابة بالتهاب عضلة القلب تم اكتشافها بشكل متكرر بين شبان بعد تلقى جرعة من لقاح فايزر أو موديرنا.