وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إنه بالنسبة للقاحين تمت إضافة تحذير يقول إن "تقارير الآثار السلبية تشير إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، ولا سيما بعد الجرعة الثانية، ومع ظهور الأعراض فى غضون أيام قليلة بعد التطعيم".
وبحسب الوكالة، تم الإبلاغ عن أكثر من 1200 إصابة بالتهاب فى عضلة القلب من بين نحو 300 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها، لافتة إلى أن الإصابات كانت أعلى بشكل ملحوظ بين الذكور، وخلال الأسبوع الذى يلى جرعة اللقاح الثانية.
كما كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن 309 حالات دخلوا إلى المستشفى بسبب التهاب القلب بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وخروج 295 منهم من المستشفى.
وتقوم هيئات تنظيم الصحة فى عدة دول بالتحقيق فى حالات إصابة بالتهاب عضلة القلب تم اكتشافها بشكل متكرر بين شبان بعد تلقى جرعة من لقاح فايزر أو موديرنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الأدوية الأمريكية تحذر من إصابة نادرة بعد تلقى فايزر وموديرنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.