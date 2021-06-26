1183 وفاة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند 1183 وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة. كما أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند يوم السبت تسجيل 48698 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الهند 393310 حالات، بينما وصل إجمالي عدد المصابين 30134445 شخصا. بدأت الهند قبل نحو أسبوع حملة مجانية لتلقيح جميع البالغين ضد فيروس كورونا وذلك بعد أسابيع من انتقادات بأن الحملة التي اتسمت بالفوضى ساهمت في نقص شديد في اللقاحات وتفاقم موجة ثانية قاتلة من الفيروس أودت بحياة مئات الآلاف في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار.

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