كندا: تحطم الطائرة الأوكرانية مسؤولية القيادة الإيرانية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الكندى مارك جارنو، إن تقرير فريق التحقيق الحكومى حول إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ الحرس الثورى الإيرانى، أكد أنه "لا يرى أن مشغل الصاروخ هو المقصر الوحيد فى هذه القضية، بل يرى المقصر فى مستويات أعلى بكثير"، مطالبًا إيران بضرورة الرد.





وفى تصريح لقناة "إيران إنترناشيونال"، قال وزير الخارجية، إن نشر نتائج التحقيق الكندى حول تحطم الطائرة الأوكرانية سيكون مفيدًا فى عملية تحقيق العدالة، لأن هناك معلومات جديدة فى التقرير، والتى لا توجد فى التقرير الإيرانى.

وأضاف: "يمكننا التطرق إليها خلال المفاوضات مع إيران، وستساعد هذه المعلومات فى بسط وشفافية هذا الحدث المأساوى".

وحول الأدلة الموجودة فى التقرير الكندى، قال جارنو: "لم يحدد تقرير إيران أى مسؤولية بخصوص الحادث، واكتفى بالقول إن خطأً بشريًا ارتكبه مشغل نظام الصواريخ".

واعتبر الوزير الكندى أن "عدم تقبل المسؤولية أمر فظيع، فهى مسؤولية تقع على عاتق أشخاص أعلى بكثير من مشغّل نظام الصواريخ، وتشمل هيكل القيادة والسيطرة بأكمله، وحتى تقع على عاتق كبار المسؤولين ممن اتخذوا القرار بشأن عدم إغلاق المجال الجوى فى تلك الظروف".

وختم جارنو تصريحاته، مؤكدًا أن "هذا التقرير يظهر بوضوح كل هذه المسؤوليات، ومازالنا خلال المحادثات مع إيران مصرّين على محاسبة هذا البلد إزاء هذه المسؤوليات".