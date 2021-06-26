جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "يقين" العراقية للأنباء، قال شهود عيان، إن صاروخًا سقط قرب فندق "خانزاد" على طريق مصيف صلاح الدين فى باحة إحدى المزارع بقرية "براغ"، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية، وإنما أضرار مادية فقط.
وأوضح شهود العيان أن الصاروخ وقع فى الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت ولم يتم تحديد مكان إطلاق الصاروخ حتى الآن. كما لم تصدر السلطات الأمنية فى كردستان أى تعليق بشأن الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سقوط صاروخ قرب فندق بمدينة أربيل عاصمة كردستان دون خسائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.