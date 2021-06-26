سقوط صاروخ قرب فندق بمدينة أربيل عاصمة كردستان دون خسائر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "يقين" العراقية للأنباء، قال شهود عيان، إن صاروخًا سقط قرب فندق "خانزاد" على طريق مصيف صلاح الدين فى باحة إحدى المزارع بقرية "براغ"، ولم يسفر عن أية خسائر بشرية، وإنما أضرار مادية فقط.

وأوضح شهود العيان أن الصاروخ وقع فى الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت ولم يتم تحديد مكان إطلاق الصاروخ حتى الآن. كما لم تصدر السلطات الأمنية فى كردستان أى تعليق بشأن الحادث.