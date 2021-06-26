جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام يمنية، أكد بيان للمركز الإعلامى لمحور تعز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن "5 من عناصر الحوثيين قتلوا فى عملية نوعية نفذها أبطال الجيش فى جبهة الدفاع الجوى شمال المدينة".
وأضاف المركز نقلاً عن مصادره الميدانية، أن العملية أسفرت أيضًا عن إصابة 3 آخرين من عناصر المليشيات الحوثية، موضحًا أن الجيش الوطنى استهدف تمركزًا للحوثيين، سقط خلاله عدد من القتلى والجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمنى يطلق عملية نوعية فى شمال تعز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.