الجيش اليمنى يطلق عملية نوعية فى شمال تعز

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام يمنية، أكد بيان للمركز الإعلامى لمحور تعز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن "5 من عناصر الحوثيين قتلوا فى عملية نوعية نفذها أبطال الجيش فى جبهة الدفاع الجوى شمال المدينة".

وأضاف المركز نقلاً عن مصادره الميدانية، أن العملية أسفرت أيضًا عن إصابة 3 آخرين من عناصر المليشيات الحوثية، موضحًا أن الجيش الوطنى استهدف تمركزًا للحوثيين، سقط خلاله عدد من القتلى والجرحى.