“رابط فعال” موقع فضاء اولياء التلاميذ لكشف نقاط الفصل الثاني 2021 برقم التسجيل tharwa.education.gov.dz

موقع فضاء اولياء التلاميذ، يبحث ملايين الطلاب واولياء الامور في جميع قطاعات الجزائر عن موقع فضاء اولياء التلاميذ، وكان ذلك بعد ان اعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن نتائج الطلاب في الصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلكترونيًا، ليكون ها واحدًا من الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على الطلاب وأولياء الأمور من تفشي فيروس كورونا بينهم، حيث انه قد تم الإعلان منذ عدة أيام عن نتيجة الصفوف الابتدائية والمتوسطة من خلال بعض البيانات البسيطة المطلوبة من الطالب، ليقوم بإدخالها والتعرف على النتائج الخاصة به، والجدير بالذكر أن النتائج هذا العام مرتفعة مقارنةً بتأدية الطلاب الاختبارات في ظل ظروف صعبة من أداء الاختبارات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وللتعرف على المزيد من المعلومات تابعونا.

موقع فضاء اولياء التلاميذ

يمكن الان لجميع الطلاب وجميع اولياء الامور ان يقوموا بالدخول على موقع فضاء اولياء التلاميذ وكتابة البيانات المطلوبة منهم للتعرف على النتائج إلكترونيًا، بالإضافة إلى ذلك فإن نتائج الصفوف في المرحلة الابتدائية قد أصدرت يوم 20 يونيو/ جوان، والمرحلة المتوسطة قد صدرت صباح أمس الخميس 24 يونيو 2021، لذلك فإن نتائج المرحلة الثانوية من المقرر أن تصدر في الساعات القادمة، ليكون هذا من خلال الموقع المحدد لكشف نتائج وهو “موقع فضاء اولياء التلاميذ” المقرر والمعتمد من قبل المسؤولين داخل الوزارة.

استعلام النتائج عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ

تتعرفون الآن على الخطوات التي يمكن لكم من خلالها معرفة نتائج الفصل الثاني خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ تابعو:

أدخل إلى موقع فضاء اولياء التلاميذ المخصص للاستعلام عن نتائج التلاميذ في الفصل الدراسي الثاني.

المخصص للاستعلام عن نتائج التلاميذ في الفصل الدراسي الثاني. قم بالدخول إلى الموقع وكتابة كلمة السر واسم المستخدم.

اضغط على “نتائج الطلاب” ثم اكمل البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من جميع البيانات اضغط على استعلام وستصدر لك النتيجة فورًا.

قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالاعلان عن اتاحة موقع فضاء اولياء التلاميذ حتي يتثني للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة من المنزل خلال هذة الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا بكافة دول العالم، وتجنبا لحدوث اي تكدسات او ازدحامات تؤدي لاصابة اي من الطلاب بفيروس كروونا، ولذلك قدمنا لكم كافة الخطوات المطلوبة للتمكن من الاستعلام والحصول علي النتائج.

مؤخرا بعد ان اعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن نتائج الطلاب في الصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلكترونيًا، ليكون ها واحدًا من الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على الطلاب وأولياء الأمور من تفشي فيروس كورونا بينهم، حيث انه قد تم الإعلان منذ عدة أيام عن نتيجة الصفوف الابتدائية والمتوسطة من خلال بعض البيانات البسيطة المطلوبة من الطالب، ولذلك قدمنا لكم كافة التفاصيل المطلوبة للتمكن من الاستعلام.

ظهور النتائج على موقع فضاء اولياء التلاميذ

حرصت وزارة التربية الوطنية على رفع نتائج الفصل الدراسي لثاني 2021 لطلاب مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط على موقع فضاء اولياء التلاميذ، وذلك ليكون الامر سهلا عندما يحتاج الطالب او ولي امرة معرفة النتائج فلا يحتاج الذهاب الى المدرسة التابع لها الطالب في ظل هذة الظروف التي تمر بها البلاد، والتي قد تؤثر على سلامة الجميع.