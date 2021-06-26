ظهرت الان فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz

ظهرت الان فضاء أولياء التلاميذ ، في زمن لم تعظ فيه الرقمنة والانترنت ترفيها بل أصبحت تغزو جميع مجالات الحياة وخاصة في زمن الكورونا، حيث اتجهت جميع الدول الى المعاملات الرقمية منعا للاختلاط والازدحام، وهذا ما قامت بعض وزارات التعليم في العالم العربي والغربي، حيث اضطرت الى غلق المدارس وحلت محلها المنصات التعليمية والمواقع الدراسة وأصبحت همزة وصل بينها وبين الطلاب، وذلك حرصًا على حياة الطلاب والمعلمين من تفشي الوباء وانتشاره بينهم، وهذا ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر حيث دشنت منصة فضاء أولياء التلاميذ، والتي لها دور واضح وفعال في تقديم العديد من الخدمات التعليمية والطلابية. ظهرت الان فضاء أولياء التلاميذ ظهرت الان فضاء أولياء التلاميذ ، تقدم المنصة العديد من الخدمات للطلاب وأولياء أمورهم وتساعدهم في الحصول على كافة الخدمات التعليمية بشكل مجاني تماما، ومن أهم تلك الخدمات التي توفرها المنصة هي ما يلي:

، تقدم المنصة العديد من الخدمات للطلاب وأولياء أمورهم وتساعدهم في الحصول على كافة الخدمات التعليمية بشكل مجاني تماما، ومن أهم تلك الخدمات التي توفرها المنصة هي ما يلي: توفر المنصة نتائج الاختبارات التقييمات الدراسية لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

توفر خدمات أولياء الأمور حيث يمكن من خلالها أن يسجل ولي الأمر ويحصل على درجات ونتائج ابنه المقيد في أي مرحلة تعليمية.

توفر مكتبة هائلة و مراجع تعليمية للطلاب.

يمكن خلالها الاطلاع على الكشف الخاص بنقاط الطلاب.

طريقة التسجيل في منصة فضاء أولياء الأمور

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور التسجيل على منصة فضاء التلاميذ من خلال اتباع الخطوات الآتية:

عليك الدخول على رابط المنحة https://tharwa.education.gov.dz/.

قم بإنشاء حساب جديد على المنصة.

ادخل بيانات ولي الأمر، وتأكد من صحتها.

ومنها عليك إدخال بيانات الطالب، وايضًا عليك التأكد من صحتها.

اضغط على زر تسجيل.

و بإتمام الخطوات التالية قد قمت بإنشاء حساب خاص بك على المنصة

يمكنك التسجيل من خلاله في أي وقت.

طريقة الحصول على كشوف نقاط التلاميذ

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على نقاط ودرجات التلاميذ، فقط اتبع الآتي:

سجل دخولك على رابط المنصة.

بعد ذلك اضغط على خانة نقاط الطلاب.

أدخل أسم الطالب ورقم الجلوس، والمرحلة التعليمية المقيد بها.

بعد ذلك اضغط على زر اظهار النتيجة. ظهرت الان فضاء أولياء التلاميذ الوسوم

ظهرت الان فضاء أولياء التلاميذ ، في زمن لم تعظ فيه الرقمنة والانترنت ترفيها بل أصبحت تغزو جميع مجالات الحياة وخاصة في زمن الكورونا، حيث اتجهت جميع الدول الى المعاملات الرقمية منعا للاختلاط والازدحام، وهذا ما قامت بعض وزارات التعليم في العالم العربي والغربي، حيث اضطرت الى غلق المدارس وحلت محلها المنصات التعليمية والمواقع الدراسة وأصبحت همزة وصل بينها وبين الطلاب، وذلك حرصًا على حياة الطلاب والمعلمين من تفشي الوباء وانتشاره بينهم، وهذا ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر حيث دشنت منصة فضاء أولياء التلاميذ، والتي لها دور واضح وفعال في تقديم العديد من الخدمات التعليمية والطلابية. ظهرت الان فضاء أولياء التلاميذ ظهرت الان فضاء أولياء التلاميذ ، تقدم المنصة العديد من الخدمات للطلاب وأولياء أمورهم وتساعدهم في الحصول على كافة الخدمات التعليمية بشكل مجاني تماما، ومن أهم تلك الخدمات التي توفرها المنصة هي ما يلي:

، تقدم المنصة العديد من الخدمات للطلاب وأولياء أمورهم وتساعدهم في الحصول على كافة الخدمات التعليمية بشكل مجاني تماما، ومن أهم تلك الخدمات التي توفرها المنصة هي ما يلي: توفر المنصة نتائج الاختبارات التقييمات الدراسية لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

توفر خدمات أولياء الأمور حيث يمكن من خلالها أن يسجل ولي الأمر ويحصل على درجات ونتائج ابنه المقيد في أي مرحلة تعليمية.

توفر مكتبة هائلة و مراجع تعليمية للطلاب.

يمكن خلالها الاطلاع على الكشف الخاص بنقاط الطلاب.

طريقة التسجيل في منصة فضاء أولياء الأمور

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور التسجيل على منصة فضاء التلاميذ من خلال اتباع الخطوات الآتية:

عليك الدخول على رابط المنحة https://tharwa.education.gov.dz/.

قم بإنشاء حساب جديد على المنصة.

ادخل بيانات ولي الأمر، وتأكد من صحتها.

ومنها عليك إدخال بيانات الطالب، وايضًا عليك التأكد من صحتها.

اضغط على زر تسجيل.

و بإتمام الخطوات التالية قد قمت بإنشاء حساب خاص بك على المنصة

يمكنك التسجيل من خلاله في أي وقت.

طريقة الحصول على كشوف نقاط التلاميذ

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على نقاط ودرجات التلاميذ، فقط اتبع الآتي:

سجل دخولك على رابط المنصة.

بعد ذلك اضغط على خانة نقاط الطلاب.

أدخل أسم الطالب ورقم الجلوس، والمرحلة التعليمية المقيد بها.

بعد ذلك اضغط على زر اظهار النتيجة. ظهرت الان فضاء أولياء التلاميذ

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