متى موعد عيد الأضحى أو العيد الكبير في الدول العربية وأجمل رسائل التهنئة

متى موعد عيد الأضحى أو العيد الكبير، هو احتفال يقوم به جميع المسلمين في العالم؛ مهما اختلفت العقيدة سواء سنّي أو شيعي أو غيره، تبدأ أول أيام عيد الأضحى في يوم 10 ذي الحجة بعد أن يتم الانتهاء من وقفة يوم عرفة؛ والذي يقف فيه المسلمون لتأدية مناسك الحج، وينتهي أخر أيام العيد في يوم 13 ذي الحجة.

يعد السؤال المهم في الوقت الحالي: لماذا يحتفل المسلمون بعيد الأضحى؟ هذا العيد ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام الذي رأى رؤية يأمره الله فيها بالتضحية بابنه إسماعيل عليه السلام، وعندما أمتثل لأمر الله قال له إسماعيل قوله ( يا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ )؛ فأمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك تقرب المسلمون إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بذبح أحد الأنعام “خروف، أو بقرة، أو جمل””، ثم يتم توزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء والمساكين، لذلك يسميه المصريون العيد الكبير.

يتم أحتساب موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك فلكياً، وذلك بتحديد موعد هلال ذو الحجة في جميع الدول العربية لمعرفة أول أيام العيد الكبير.

وقفة عرفات يوم الاثنين 19 يوليو وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.

موعد عيد الأضحى في الأردن على النحو التالي:

وقفة عرفات يوم الاثنين 19 يوليو وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.

وقفة عرفات يوم الاثنين 19 يوليو وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.

وقفة عرفات يوم الاثنين 19 يوليو وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.

احدث رسائل عيد الأضحى 2021

تعد رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك من الأكثر بحثاً على محركات البحث حيث يقوم المسلمون بتهنئة بعضهم البعض؛ وعلى ذلك إليكم بعض الرسائل لإرسالها عبر الهاتف أو واتساب في السطور التالية: