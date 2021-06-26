نتائج الثانوية العامة 2021 في الكويت الفصل الدراسي الثاني خلال موقع وزارة التربية

نتائج الثانوية العامة 2021 في الكويت، أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2021 اليوم السبت، مؤكدة أنه سيتم الاعلان عنها رسمياً فور الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد أسماء الطلاب الناجحين وتحديد أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة في الكويت 2021، وكانت قد صرحت بعض المصادر في وزارة التعليم الكويتية، أنه من المنتظر الافصاح عن درجات الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة، موضحه أن الاستعلام عن النتائج سيتم بشكل الكتروني، بالأسماء والرقم المدني، ومن خلال التقرير التالي سوف نُطالعكم على طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2020-2021 للفصل الدراسي الثاني.

نتائج الثانوية العامة 2021 في الكويت

أشارت وزارة التربية والتعليم بخصوص نتائج الثانوية العامة 2021 في الكويت، أن نسبة النجاح لهذا العام جاءت مرتفعة بشكل ملحوظ وتبشر بالخير، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إجراء بعض اللقاءات التليفزيونية مع بعض طلبة وطالبات الثانوية العامة في الكويت من أمام لجان الامتحان، وتم سؤالهم عن آليات الامتحانات وكيف جاءت الاسئلة، وقد أكد جميع الطلاب على سير امتحانات الثانوية العامة بشكل سليم، دون رصد أي شكاوي.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2021 في الكويت

أفصحت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن اطلاق موقع المربع الإلكتروني للنتائج 2021، ليتمكن جميع الطلاب من استخراج نتائج الثانوية العامة 2021 في الكويت، من خلاله بشكل الكتروني، والاطلاع على أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة 2021 وقد كشفت عن طريقة الاستعلام ليتمكن الطلاب من التعرف على النتائج الخاصة بهم بسهولة فور ظهور النتائج، وتتمثل طريقة الاستعلام فيما يلي: