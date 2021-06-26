شروط استحقاق نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 بعد تعديل اللائحة

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عملت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إصدار نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بهدف العمل على تقديم المساعدات المختلفة للفقراء ومحدودي الدخل، حيث تهدف الحكومة من خلال إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي إلى تحقيق مبدأ العدالة لجميع أبناء المملكة، وأيضًا حتى يتم العمل على زيادة التكافل والترابط بين أبناء الشعب الواحد، حيث تهتم المملكة دائمًا بالأشخاص غير القادرين على العمل، من خلال تقديم الدعم لهم لمواجهة صعوبات الحياة المختلفة.نظام الضمان الاجتماعي الجديد
يتم من خلال النظام الجديد تقديم مساعدات شهرية لبعض الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، والتي يشملها النظام الجديد، والتي قام بتحديدها، وذلك لضمان ذهاب المعاش للمستحقين الحقيقين، وهي تشمل الآتي:
- الأيتام.
- الأسر التي بدون عائل.
- الأشخاص أصحاب الإعاقات.
- الأشخاص العاجزون عن العمل.
- النساء اللواتي لا عائل لهن أيضًا.
- المرأة الأجنبية التي زوجها سعودي.
- الأرامل، والمطلقات، واللواتي هجرهن الزوج.
- الأبناء مجهولي الأبوين، والذين بلغوا من العمر 18 عام.
- الأبناء من أرملة سعودية، والتي توفي عنها زوجها الأجنبي.
كان مجلس الشورى السعودي قد أقر عدد من البنود والمقترحات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي الجديد، حيث كان الهدف الأساسي من ذلك الإقرار هو أن يصل الحق لمستحقيه، ومن هنا فإن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في الحصول على المعاش، وتتضمن تلك الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون الشخص المستفيد من المساعدة سعودي الجنسية.
- هناك بعض الحالات المستثناة من شرط الجنسية كالمعاقين، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وأبناء الأرامل والمطلقات.
- كذلك فإن المواطن الراغب في المعاش عليه أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة.
- يشترط للحصول على المساعدة، أن يقل دخل الشخص عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
- يجب أن يكون الشخص مستوفيًا لمعايير امتلاك الثروة واستخدامها، وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام.
- أيضًا يجب أن يكون الشخص المتقدم مستوفيًا لكافة الشروط والمتطلبات، التي قامت الوزارة بتحديدها، ومنها التأهيل والخدمة المجتمعية وكذلك التعليم والصحة.
الوسوم
عملت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إصدار نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بهدف العمل على تقديم المساعدات المختلفة للفقراء ومحدودي الدخل، حيث تهدف الحكومة من خلال إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي إلى تحقيق مبدأ العدالة لجميع أبناء المملكة، وأيضًا حتى يتم العمل على زيادة التكافل والترابط بين أبناء الشعب الواحد، حيث تهتم المملكة دائمًا بالأشخاص غير القادرين على العمل، من خلال تقديم الدعم لهم لمواجهة صعوبات الحياة المختلفة.نظام الضمان الاجتماعي الجديد
يتم من خلال النظام الجديد تقديم مساعدات شهرية لبعض الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، والتي يشملها النظام الجديد، والتي قام بتحديدها، وذلك لضمان ذهاب المعاش للمستحقين الحقيقين، وهي تشمل الآتي:
- الأيتام.
- الأسر التي بدون عائل.
- الأشخاص أصحاب الإعاقات.
- الأشخاص العاجزون عن العمل.
- النساء اللواتي لا عائل لهن أيضًا.
- المرأة الأجنبية التي زوجها سعودي.
- الأرامل، والمطلقات، واللواتي هجرهن الزوج.
- الأبناء مجهولي الأبوين، والذين بلغوا من العمر 18 عام.
- الأبناء من أرملة سعودية، والتي توفي عنها زوجها الأجنبي.
كان مجلس الشورى السعودي قد أقر عدد من البنود والمقترحات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي الجديد، حيث كان الهدف الأساسي من ذلك الإقرار هو أن يصل الحق لمستحقيه، ومن هنا فإن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في الحصول على المعاش، وتتضمن تلك الشروط ما يلي:
- يجب أن يكون الشخص المستفيد من المساعدة سعودي الجنسية.
- هناك بعض الحالات المستثناة من شرط الجنسية كالمعاقين، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وأبناء الأرامل والمطلقات.
- كذلك فإن المواطن الراغب في المعاش عليه أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة.
- يشترط للحصول على المساعدة، أن يقل دخل الشخص عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.
- يجب أن يكون الشخص مستوفيًا لمعايير امتلاك الثروة واستخدامها، وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام.
- أيضًا يجب أن يكون الشخص المتقدم مستوفيًا لكافة الشروط والمتطلبات، التي قامت الوزارة بتحديدها، ومنها التأهيل والخدمة المجتمعية وكذلك التعليم والصحة.
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