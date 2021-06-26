شروط استحقاق نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 بعد تعديل اللائحة

عملت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إصدار نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بهدف العمل على تقديم المساعدات المختلفة للفقراء ومحدودي الدخل، حيث تهدف الحكومة من خلال إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي إلى تحقيق مبدأ العدالة لجميع أبناء المملكة، وأيضًا حتى يتم العمل على زيادة التكافل والترابط بين أبناء الشعب الواحد، حيث تهتم المملكة دائمًا بالأشخاص غير القادرين على العمل، من خلال تقديم الدعم لهم لمواجهة صعوبات الحياة المختلفة.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد

يتم من خلال النظام الجديد تقديم مساعدات شهرية لبعض الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، والتي يشملها النظام الجديد، والتي قام بتحديدها، وذلك لضمان ذهاب المعاش للمستحقين الحقيقين، وهي تشمل الآتي:

الأيتام.

الأسر التي بدون عائل.

الأشخاص أصحاب الإعاقات.

الأشخاص العاجزون عن العمل.

النساء اللواتي لا عائل لهن أيضًا.

المرأة الأجنبية التي زوجها سعودي.

الأرامل، والمطلقات، واللواتي هجرهن الزوج.

الأبناء مجهولي الأبوين، والذين بلغوا من العمر 18 عام.

الأبناء من أرملة سعودية، والتي توفي عنها زوجها الأجنبي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد

كان مجلس الشورى السعودي قد أقر عدد من البنود والمقترحات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي الجديد، حيث كان الهدف الأساسي من ذلك الإقرار هو أن يصل الحق لمستحقيه، ومن هنا فإن هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في الحصول على المعاش، وتتضمن تلك الشروط ما يلي: