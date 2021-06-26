العراق: موجة ثالثة من تفشى كورونا قد تكون أشد من سابقتيها

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن البلاد دخلت إلى موجة ثالثة من تفشى وباء كورونا، محذرة من أن هذه الموجة قد تكون أشد من سابقتيها، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وكانت الصحة العراقية حذرت منذ أول أمس الخميس، من أن العراق يواجه "بداية الموجة الثالثة" من كوفيد-19، وقالت فى بيان رسمى إن الزيادة فى أعداد إصابات كورونا "تنذر بموجة ثالثة قد تكون أشد من الموجتين السابقتين".

وحثت الوزارة مواطنى العراق على مواصلة اتخاذ الإجراءات الوقائية وأخذ اللقاح، مؤكدة أن "توافر اللقاح سيتضاعف فى الأسابيع المقبلة".

وتراوح متوسط ​​حالات الإصابة بفيروس كورونا فى العراق خلال الأسابيع الماضية، من 3 آلاف إلى 4 آلاف حالة. وبلغت حصيلة إصابات كورونا فى العراق 1.311.093 حالة و16.999 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء.

فيما وقعت البلاد عقودًا للحصول على 16 مليون جرعة من لقاحات "سينوفارم"، و"فايزر/ بيونتيك"، و"سبوتنيك فى"، و"أسترازينيكا".