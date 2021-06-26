واشنطن تدين «الهجوم الجبان» على طائرة رئيس كولومبيا

جدة - نرمين السيد - أكدت الولايات المتحدة، اليوم السبت، إدانتها للهجوم الجبان الذى استهدف مروحية كان يستقلها الرئيس الكولومبى إيفان دوكى، ووزيرا الداخلية والدفاع ومحافظ ولاية نورتى سانتاندر، وخرجوا منه جميعهم سالمين.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، قالت السفارة الأمريكية فى بوجوتا: "تدين الولايات المتحدة بكل قوة الاعتداء الجبان ضد المروحية التى كان يستقلها الرئيس دوكى، ووزيرا الدفاع والداخلية ومحافظ نورتى سانتاندر.. يسرنا أنهم جميعا بخير ونهنئ الطيارين الذين نفذوا هبوطًا آمنًا". وكانت مروحية يستقلها الرئيس دوكى، وهى من طراز "بلاك هوك"، والتابعة للقوات الجوية الكولومبية، قد تعرضت لستة أعيرة نارية، فى عمل وصفه الرئيس الكولومبى بـ"هجوم جبان". فيما تمكن الرئيس ومرافقوه من الهبوط بشكل آمن ودون مشكلات فى مطار "كاميلو داثا" الدولى بمنطقة كوكوتا، عاصمة إقليم نورتى سانتاندر.

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