كشف نقاط الفصل الثاني 2021 معرفة نتائج مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط برقم التسجيل

كشف نقاط الفصل الثاني 2021، مع انتظار جميع الطلاب وأولياء أمورهم في دولة الجزائر موعد الكشف عن نقاط التلاميذ في كافة المراحل التعليمية، تم تفعيل رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ للاستعلام عن تلك النتائج بشكل الكتروني، وذلك وفقاً للقرارات التي اتخذتها معظم الحكومات على مستوى العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بكشف النقاط خلال السطور القادمة.

كشف نقاط الفصل الثاني 2021

الآن يمكنكم معرفة كشف نقاط الفصل الثاني 2021، من خلال تسجيل حساب عبر منصة فضاء أولياء التلاميذ، وهي أحد المنصات الالكترونية التي اطلقتها وزارة التربية الوطنية في الجزائر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب وأولياء الأمور، حيث يتم رفع النتائج والاستعلام عنها بكل سهولة عبر المنصة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، وذلك عند القيام بزيارة الرابط التالي وتسجيل حساب جديد في منصة فضاء أولياء التلاميذ للحصول على كافة الخدمات التي تحتاجوها بالإضافة إلى استخراج النتائج وكشف النقاط بشكل تفصيلي.

خطوات معرفة كشف نقاط الفصل الثاني 2021

للحصول على كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021 كل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية:

يجب أولاً تسجيل الدخول عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ .

. بعد ذلك يجب أن تقوم بإدخال بيانات الطالب، والتي تتضمن الاسم والرقم المدني، ومن ثم الضغط على أيقونة اظهار النتيجة.

وتتيح منصة فضاء أولياء الطلاب طباعة الاستمارة الخاصة بالنتيجة، وذلك من خلال النقر على طباعة الاستمارة، ومن الجدير بالذكر أنه قد صرحت وزارة التربية الوطنية بكافة ولايات الجزائر أن نتائج الطلاب في كافة المراحل التعليمية جاءت مرتفعة ومبشرة بالخير إلى حد كبير، وأشارت إلى أنه قد بذلك الوزارة قصارى جهدها لاستكمال العملية التعليمية بسلام دون تعريض أي من الطلاب للخطر.