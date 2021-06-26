“Available”رابط نتائج الصف الثاني عشر 2021 بالرقم المدني بالكويت عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الصف الثاني عشر 2021 بالرقم المدني، أعلن المسؤولون داخل وزارة التربية والتعليم الكويتية ان نتيجة الثانوية العامة من المقرر أن تصدر خلال الساعات القادمة من اليوم السبت الموافق 26 يونيو 2021، لذلك قد تزايد البحث بشكل كبير من قبل جميع طلاب الثانوية العامة عن نتائج الصف الثاني عشر 2021 بالرقم المدني، وذلك ليتعرف جميع الطلاب على النتائج الخاصة بهم، على أن تصدر النتيجة للأقسام العلمية والادبية والتعليم الديني من خلال الموقع الالكتروني الموحد، حيث ان النتائج من المقرر ان تصدر إلكترونيًا حرصًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، اما عن اسماء الاوائل فإنها من المقرر أن تصدر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت الكويت على شاشة القناة الكويتية الاولى، على ان تصدر النتائج من خلال الرقم المدني الخاص بالطالب لتصدر جميع درجات الطالب في جميع المواد العلمية من خلاله.

نتائج الصف الثاني عشر 2021 بالرقم المدني

لقد تم الانتهاء من اعتماد نتائج الصف الثاني عشر 2021 بالرقم المدني منذ قليل حسب ما تم الإعلان عنه من قبل السيد الدكتور سعود هلال الحربي وزير التربية والتعليم، على أن تصدر النتيجة أولًا في مجموعة صغيرة من المحافظات، تليها مجموعة اخرى، ليكون هذا واحدًا من الإجراءات الاحترازية التي جاءت لعدم حدوث اى مشاكل داخل الموقع المخصص للاستعلام عن النتائج، والجدير بالذكر انه قد تم الانتهاء من تصحيح جميع اوراق الاجابات ومراجعتها للعديد من المراد لعدم حدوث اى مشاكل اثناء التصحيح، وايضًا قد تمت مراجعة الدرجات بشكل دقيق ورفعها على الموقع منذ يوم الخميس الماضي والذي يوافق 24 يونيو 2021، وحاليًا في انتظار أمر رسمي من المسؤولين داخل الوزارة للإفصاح عن النتائج.

في أول خطوة قم بالدخول إلى موقع نتائج الصف الثاني عشر 2021 بالرقم المدني.

قم بكتابة الرقم المدني الخاص بك في الخانة المخصصة له داخل الموقع “ادخل الرقم المدني”.

انقر على كلمة بحث المتواجدة امامك، وبعد الإفصاح بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم عن النتيجة ستظهر لك فورًا.

الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر 2021 بالرقم المدني