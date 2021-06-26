نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 الان على موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية “السانكيام”

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، على مدار عدة أيام متتالية يتصدر البحث عن نتائج طلاب السانكيام في كافة ولايات الجزائر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بأكملها، وذلك منذ انتهاء الطلاب فعلياً من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 2021، في ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل مكثف لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم خلال العام الماضي والعام الجاري، وهو ما دفع كافة الحكومات في جميع دول العالم للاتجاه إلى اطلاق المنصات الالكترونية لاستكمال العملية التعليمية من خلالها وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بنتائج المرحلة الابتدائية في التقرير التالي.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

طال انتظار الطلاب وأولياء أمورهم لموعد الافصاح عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر الانتهاء فعليًا من كافة العمليات الخاصة بتصحيح أوراق الامتحانات ورصد وتجميع الدرجات، وأنه تم تفعيل رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ فعليا ليتم استقبال كشف نقاط الطلاب، ونوهت الوزارة على أولياء الأمور على ضرورة تسجيل حساب جديد على الموقع ليتمكنوا من الاطلاع على معدلات أبناءهم من خلاله بشكل الكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مقر المؤسسات التعليمية لمعرفة النتيجة.

كيفية معرفة نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

كل ما عليكم فعله الآن هو اتباع الخطوات التالية للاطلاع على نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021:

ومن الجدير بالذكر أنه قد صرحت مصادر مسؤولة، أنه سوف يعلن موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن قوائم المقبولين في السنة الأولى متوسط على مستوى كافة المؤسسات التعليمية فور الانتهاء من اعلان النتائج.