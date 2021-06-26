فيديو.. البرلمان العربى يمنح رئيس الشورى السعودى وسام التميز

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جلسة البرلمان العربى فى ختام دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث، والتى عقدت اليوم السبت الموافق 26 يونيو 2021 م بمقر الجامعة العربية، والتى شهدت منح الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية "وسام التميز العربى" تقديراً لدوره فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأكد أنه يمثل قامة وطنية وعربية شامخة، ورائداً من رواد العمل البرلمانى على المستوى العربى والإقليمى والدولي، مضيفاً أن تاريخه المهنى والسياسى والوطنى الحافل بالكثير من الإنجازات، يكشف عن بصماته الواضحة، فى تطوير أسس وآليات العمل البرلمانى.

وأضاف "العسومى" فى كلمته أنه منذ أن تولى عبد الله آل الشيخ قيادة مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، أحدث نقلةً نوعيةً ملموسة، ليس فقط على مستوى أداء ودور المجلس، ولكن أيضاً من خلال جهوده المقدرة، على مدار السنوات الماضية، فى مجال الدبلوماسية البرلمانية، والتى كان وما يزال لها الأثر البالغ فى نصرة القضايا العربية فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وترسيخ وجهة النظر العربية الصحيحة تجاه الكثير من القضايا والمفاهيم المغلوطة، مشدداً على أن هذه الجهود الحثيثة والمُشرِفة التى يقوم بها معاليه، تمثل رافداً أساسياً وقيمةً مضافة، لتعزيز العمل العربى المشترك على المستويات كافة.

وأكد رئيس البرلمان العربى، أن احتفال البرلمان العربى اليوم بتكريم آل الشيخ، كأول شخصية عربية تحصل على "وسام التميز العربى"، يمثل رسالة تقدير وتعبير عن مدى العرفان والامتنان لمواقفه المشرفة فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية، ومبادراته الخلاقة من أجل تعزيز وتنسيق مواقف المجالس والبرلمانات العربية فى المحافل الدولية المختلفة، فضلاً عن مواقفه العروبية الخالصة، ودعمه لكل ما يعزز التضامن العربى فى كافة المجالات.

كما ثمن رئيس البرلمان العربى دعم آل الشيخ الدائم والمتواصل للبرلمان العربي، ولتعزيز مسيرته والدور الذى يقوم به خدمةً لمصالح الشعب العربى الكبير ودفاعاً عن قضاياه العادلة، مؤكدا أن مشاركته اليوم، هى تشريف واعتزاز للبرلمان العربى، قبل أن تكون تكريماً لشخصه الكريم.