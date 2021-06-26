رابط المربع الإلكتروني لإعلان نتائج الثانوية العامة الكويت 2021 وزارة التربية app.moe.edu.kw

رابط المربع الإلكتروني المخصص لإعلان نتائج الثانوية العامة الكويت 2021، من الموضوعات ذات البحث المكثف خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزير التربية الكويتي الدكتور علي المضف، عن اعتماده لنتائج الصف الثاني عشر اليوم السبت الموافق 26 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت الكويت من خلال بث مباشر على القناة الأولي لتليفزيون الكويت، هذا وقد أنهي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية بدولة الكويت بمختلف الأقسام العلمي والأدبي والديني، اختبارات نهاية العام 2021 يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021، وكانت اللجان المخصصة لتصحيح الامتحانات ورصد الدرجات تقوم بعملها على قدم وساق، للانتهاء من النتيجة في أسرع وقت ليطمئن الطلبة والطالبات وأولياء الأمور على النتائج، وسوف نوضح لكم فيما يلي الرابط المخصص للتعرف على النتيجة وقت ظهورها، مع متابعة مستمرة من موقعنا ثقفني حول أخر المستجدات التي تخص النتيجة.

الولوج لموقع وزارة التربية الكويتية “moe.edu.kw“.

أو الدخول مباشرةً على الموقع الإلكتروني “app.moe.edu.kw“.

تحديد نتائج الصف الثاني عشر.

كتابة الرقم المدني.

الضغط على بحث.

رابط المربع الإلكتروني لاستخراج نتائج الثانوية العامة 2021نتائج الصف الثاني عشر الكويت 2021

تحتل نتائج الصف الثاني عشر في الكويت مكانة هامة لدي المواطنين، حيث يتحدد على هذه المرحلة مستقبل الطالب أو الطالبة في استكمال المرحلة الجامعية، فنجد حالة من القلق تسود البيوت التي بها طالب أو طالبة بالشهادة الثانوية، فهي مرحلة يتم اكتساب العديد من الخبرات والمهارات من خلالها، تكون أحد الأعمدة التي يرتكز عليها بناء طالب على درجة جيدة من المهارات والخبرات، واليوم سيكون الإعلان الرسمي عن النتائج وعقب ذلك ستكون متاحة إلكترونياً من خلال موقع المربع الإلكتروني بالرقم المدني.

وزارة التربية الكويتية

تهتم وزارة التربية الكويتية بتوفير كافة الوسائل الحديثة لدعم العملية التعليمية، وكذالك تقديم الخدمات للطلاب والعاملين لديها دون الحاجة للذهاب لمقرات الإدارات التعليمية أو المدارس، ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي ودعم التعليم عن بُعد الذي تم اعتماده بمختلف دول العالم، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وما ترتب عليه من إصابات كثيرة حول العالم، فكان حرص الوزارة على سلامة الجميع من العدوي بتوفير روابط إلكترونية للتعرف على النتائج لمختلف المراحل.