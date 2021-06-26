إسقاط 3 طائرات مسيرة فى ضواحى أربيل شمال العراق

جدة - نرمين السيد - أكد أميد خوشناوـ محافظ أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراقى، اليوم السبت، إسقاط 3 طائرات مسيرة فى قرى شمالى المدينة، على بعد عدة كيلومترات من القنصلية الأمريكية فى إقليم كردستان.





وفى تصريحات له، اليوم، قال المسؤول الكردى البارز، إنه "تم صبيحة اليوم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالمتفجرات فى قرية براغ شمالى أربيل، وطائرتين فى قرية كومة سبان، لافتًا إلى أن القريتين تبعدان حوالى ثلاثة كيلومترات عن البناية الجديدة للقنصلية الأمريكية فى أربيل".

وأضاف خوشناو، أن "إحدى الطائرات سقطت فى زراعات قرية براغ، وألحقت أضراراً مادية فى بيت أحد المواطنين دون وقوع أية خسائر بشرية".

وتأتى تصريحات محافظ أربيل بعد ساعات قليلة من الإعلان عن سقوط صاروخ بالقرب من فندق فى العاصمة الكردستانية، فجر اليوم السبت، فيما يتوقع صدور بيان من الأجهزة الأمنية للإعلان عن هذه الوقائع.