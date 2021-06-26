إندونيسيا تسجل 21095 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم السبت، أن البلاد سجلت 21095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد، مما يرفع الإجمالي إلى مليونين و93962 إصابة.

وأظهرت البيانات وفاة 358 مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 56729 وفاة.

وإندونيسيا لديها أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه في منطقة جنوب شرق آسيا.