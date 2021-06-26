روسيا تبدأ الاستخدام المدني للقاح ”سبوتنيك لايت” المضاد لكورونا

أفادت وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، بأنه بدأ اليوم في روسيا الاستخدام المدني لأول دفعات من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا.

وقال أثناء زيارته إلى مستشفى بمدينة بيلغورود الروسية: "اكتملت أمس مرحلة التحكم وبدأ الاستخدام المدني لأول دفعات من لقاح "سبوتنيك لايت". ونخطط لأن يتم بحلول نهاية الشهر الجاري توزيع نحو 2,5 مليون جرعة".

وأضاف موراشكو أن لقاح "سبوتنيك لايت" مخصص للناس الذين كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا في الماضي، وكذلك للأشخاص الملقحين سابقا.

وأشار إلى أن المدن الكبيرة تشهد زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا. وتابع: "لذلك من الضروري تسريع وتائر التلقيح. بالطبع من الأفضل أن يفهم الناس أنه كلما أسرعنا في القيام بذلك (بالتلقيح ضد كورونا)، كان ذلك أفضل، لأننا نرى أن هناك زيادة في معدل الإصابات في المدن الكبيرة، لا سيما من الضروري عمل ذلك أثناء التخطيط للإجازة" الصيفية.