“أقساط مريحه” تقسيط جوال من الراجحي شروط ميسره وبدون دفعة أولي

تقسيط جوالات بنك الراجحي، من خلال هذه المقالة سوف نتحدث معكم عن كيفية شراء جوال بالتقسيط من بنك الراجحي اليكترونيا، حيث يقدم بنك الراجحي امكانية شراء جوالات بالتقسيط من متجر نون للتسوق.
ويتيح ايضاً البنك بدون شروط معقدة او اضافة فوائد امكانية تقسيط جوالات بنك الراجحي من منصة نون الإلكترونية بأحدث أنواع الهواتف المحمولة منها الايفون والهواواي والسامسونج وغيرها من الهواتف الحديثة.
فضلاً على إتاحة خدمة التقسيط لمدة 3-6 أشهر بسعر الكاش، كما يسهل البنك عملية التقسيط دون الحاجة للكفيل، فقط من خلال اتباع بعض الخطوات الميسرة، والتي سنتناولها بالفقرة التاليةشراء جوال بالتقسيط من الراجحي
يعتبر مصرف الراجحي واحد من البنوك الكبري التي تأسست في المملكة العربية السعودية برأس مال 25 مليار ريال سعودي، واستطاع بنك الراجحي أن يقدم الكثير من الخدمات البنكية للعملاء سواء على القروض او التمويل الذي يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية.
واليكم خطوات تقسيط جوالات من الراجحي والتي تتمثل في الآتي.
1-اولا على العميل اختيار متجر نون للاقساط.
2- ثم اختيار الجهاز الراغب في شرائه.
3- ثم قم بعد ذلك بتحديد عملية الشراء المتوفرة.
4- ثم اختر بطاقتك التابعة لأحد البنوك لاتمام عملية التقسيط من خلالها.
5- قم باختيار بنك الراجحي للتقسيط.
6- ادخل رقم البطاقة الإئتمانية.
7-ثم قم بتحديد خطة التقسيط الخاصة بك.
8- عقب تأكيد عملية الشراء سيتم إرسال رسالة عبر البريد الاليكتروني تؤكد عملية التقسيط والشراء بنجاح.
وللتمتع بمزايا التقسيط والسداد الميسرة هناك عدد من الشروط التي وضعها بنك الراجحي والتي تأتي على النحو التالي.
- يشترط اولا أن يمتلك العميل حساب في بنك الراجحي.
- يشترط على العميل أن يكون لديه بطاقة المرابحة الراجحي وذلك لامكانية تقسيط الجوال.
- يشترط أن لا يقل قيمة الجوال في الفاتورة عن 1000 ريال .
- يقدم بنك الراجحي حد اقصى لخطط السداد وهي 4 خطط للدفع تعمل على البطاقة .
- يمكن لبنك الراجحي رفض تقديم طلب التقسيط دون إعطائك مبرر لذلك.
- الالتزام بدفع الأقساط في الوقت المحدد لتجنب غرامات التأخير.
- يستوجب عليك الكشف عن حسابك قبل انتهاء الشهر الميلادي من خلال الاتصال بالبنك على رقم 920003344.
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تقسيط جوالات بنك الراجحي، من خلال هذه المقالة سوف نتحدث معكم عن كيفية شراء جوال بالتقسيط من بنك الراجحي اليكترونيا، حيث يقدم بنك الراجحي امكانية شراء جوالات بالتقسيط من متجر نون للتسوق.
ويتيح ايضاً البنك بدون شروط معقدة او اضافة فوائد امكانية تقسيط جوالات بنك الراجحي من منصة نون الإلكترونية بأحدث أنواع الهواتف المحمولة منها الايفون والهواواي والسامسونج وغيرها من الهواتف الحديثة.
فضلاً على إتاحة خدمة التقسيط لمدة 3-6 أشهر بسعر الكاش، كما يسهل البنك عملية التقسيط دون الحاجة للكفيل، فقط من خلال اتباع بعض الخطوات الميسرة، والتي سنتناولها بالفقرة التاليةشراء جوال بالتقسيط من الراجحي
يعتبر مصرف الراجحي واحد من البنوك الكبري التي تأسست في المملكة العربية السعودية برأس مال 25 مليار ريال سعودي، واستطاع بنك الراجحي أن يقدم الكثير من الخدمات البنكية للعملاء سواء على القروض او التمويل الذي يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية.
واليكم خطوات تقسيط جوالات من الراجحي والتي تتمثل في الآتي.
1-اولا على العميل اختيار متجر نون للاقساط.
2- ثم اختيار الجهاز الراغب في شرائه.
3- ثم قم بعد ذلك بتحديد عملية الشراء المتوفرة.
4- ثم اختر بطاقتك التابعة لأحد البنوك لاتمام عملية التقسيط من خلالها.
5- قم باختيار بنك الراجحي للتقسيط.
6- ادخل رقم البطاقة الإئتمانية.
7-ثم قم بتحديد خطة التقسيط الخاصة بك.
8- عقب تأكيد عملية الشراء سيتم إرسال رسالة عبر البريد الاليكتروني تؤكد عملية التقسيط والشراء بنجاح.
وللتمتع بمزايا التقسيط والسداد الميسرة هناك عدد من الشروط التي وضعها بنك الراجحي والتي تأتي على النحو التالي.
- يشترط اولا أن يمتلك العميل حساب في بنك الراجحي.
- يشترط على العميل أن يكون لديه بطاقة المرابحة الراجحي وذلك لامكانية تقسيط الجوال.
- يشترط أن لا يقل قيمة الجوال في الفاتورة عن 1000 ريال .
- يقدم بنك الراجحي حد اقصى لخطط السداد وهي 4 خطط للدفع تعمل على البطاقة .
- يمكن لبنك الراجحي رفض تقديم طلب التقسيط دون إعطائك مبرر لذلك.
- الالتزام بدفع الأقساط في الوقت المحدد لتجنب غرامات التأخير.
- يستوجب عليك الكشف عن حسابك قبل انتهاء الشهر الميلادي من خلال الاتصال بالبنك على رقم 920003344.
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