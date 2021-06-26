تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي 2021 الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والترجي الإياب اليوم 26 يونيو

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي 2021 الجديد لمتابعة أهم المباريات. ازداد البحث عبر محركات البحث عن التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورت الأرضي. القناة التي سوف تقوم بنقل مباراة الأهلي والترجي. في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. مباراة يستعد لمشاهدتها الملايين من محبي ومشجعي الفريقين. حيث قد انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي المصري بهدف نظيف. على الترجي التونسي صاحب الأرض. وهي نتيجة تقربه كثيراً من التواجد في نهائي البطولة الأقوى في أفريقيا. بطولة دوري الأبطال التي تضم أفضل الأندية الإفريقية. وقد حمل لقبها النسخة الماضية الأهلي المصري. في المباراة الشهيرة أمام الزمالك والتي انتهت. بفوز الشياطين الحمر على أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف. وسوف تنقل قناة ON Time Sports الأرضية مباراة الإياب بين الفريقين.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي 2021

تعد قناة أون تايم سبورت من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية والمصرية، حيث تقوم القناة بنقل كافة المباريات الهامة، كما أن القناة بترددها الأرضي، تمتلك حقوق نقل مباريات الأندية المصرية التي تقام على أرض مصر، كما لها الحق في نقل مباريات منتخب مصر التي تلعب على أرض مصر، وذلك عن طريق ON Time Sports، حيث منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذه الحقوق للقنوات المحلية الأرضية، حتى يتمكن من لم يستطع متابعة المباراة عبر القنوات مدفوعة الأجر، مثل قناة بي إن سبورتس.

تردد قناة ON Time Sports الأرضي

ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد القناة الأـرضي، لمتابعة مباراة الأهلي والترجي اليوم في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وتردد القناة الأرضي كالتالي:

التردد الأرضي الأنالوج:- UHF 9.

التردد الأرضي الرقمي:- UHF 32.

موعد مباراة الأهلي والترجي والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

يستضيف استاد السلام اليوم السبت 26 يونيو مباراة الأهلي ضد الترجي. في إياب نصف نهائي دوري الأبطال. والتي سوف تنطلق في تمام الساعة الثامنة ليلاً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. التاسعة بتوقيت مصر وليبيا والسودان. العاشرة بتوقيت السعودية والكويت والبحرين واليمن وفلسطين والأردن. الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وسوف تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس 1 اتش دي بريميوم. ويعلق على المباراة المعلق الجزائري الكبير “حفيظ دراجي”.