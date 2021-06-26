مصر.. مصدر يكشف حقيقة الوضع الصحي لجيهان السادات

بعد تداول تقارير عن تدهور حالتها الصحية، كشف رئيس حزب السادات الديمقراطي، عضو مجلس الشيوخ المصري، عفت السادات، تطورات الوضع الصحي لجيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدا أن حالتها تحسنت خلال الساعات الأخيرة.
وقال عفت السادات في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، إن جيهان السادات تقيم حاليا في المركز الطبي العالمي، وإنها تحت "الرعاية الطبية الفائقة"، متمنيا أن يسهم التحسن الأخير لحالتها الصحية في عودتها إلى المنزل في أقرب وقت.
وأضاف: "التطورات الأخيرة للحالة الصحية للسيدة جيهان بدأت عندما كانت في رحلة علاج للولايات المتحدة منذ فترة، وبعد عودتها احتاجت للرعاية الطبية، فنقلت إلى المركز الطبي العالمي، ولا تزال تحت الرعاية حتى الآن".
ويتكتم أعضاء أسرة الرئيس الراحل على طبيعة الحالة الصحية الخاصة بها، أو المرض التي تعاني منه، مكتفين بالحديث عن وضعها الصحي العام.
وخلال الساعات الماضية تناولت تقارير إعلامية محلية أنباء عن تدهور الحالة الصحية لزوجة الراحل محمد أنور السادات، وإلحاقها بأحد المراكز الطبية الكبرى في القاهرة.
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